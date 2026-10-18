Los fieles se reúnen para dar la bienvenida al papa León para la bendición dominical tras su cirugía

Dos monjas llegan a la plaza de San Pedro del Vaticano para la bendición semanal del mediodía tras rezar el Angelus con el papa León XIV, el domingo 18 de octubre de 2026, al día siguiente de que el pontífice regresara del hospital, donde fue operado de cáncer de pulmón el martes. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

León impartiría la tradicional bendición del Ángelus, su primer compromiso oficial desde que recibió el alta del hospital el sábado, cuatro días después de la cirugía por cáncer.

Al pontífice, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El papa comentó a un reportero en inglés que estaba “mucho mejor” mientras se alejaba en auto del hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, bastante antes de la estancia hospitalaria de una semana que se había previsto inicialmente.

Cosimo Mastrocinque, un obrero jubilado que visitaba el Vaticano desde la región sureña de Puglia, expresó: “No lo creo, porque lo operaron apenas el otro día. Es un milagro que ya se haya recuperado”.

Algunos turistas estadounidenses estaban especialmente ansiosos por rezar junto al primer papa nacido en Estados Unidos. Marla Marsala, de Michigan, debía asistir a una misa con el papa la semana pasada, pero se canceló debido a su hospitalización.

“Estoy feliz de que hoy estemos rezando con él en lugar de por él, como antes”, comentó Marsala. “Fue una semana dura para toda la gente que lo quiere, que son muchos. Parece tener un espíritu muy fuerte. Así que creo que saldrá adelante y lo combatirá, y lo superará y seguirá haciendo el maravilloso trabajo que está haciendo”.

Claire Holland, de Jacksonville, Florida, señaló que se sentía “muy bendecida” de estar presente para el regreso del papa a su rebaño.

“Estoy muy feliz de que se haya recuperado tan rápido. Creo que ha habido millones y millones de oraciones", dijo Holland. "Y él es un hombre fuerte y decidido, y estoy muy feliz de que se sienta lo suficientemente bien como para hacer esto”.

El próximo gran compromiso de León es un ambicioso viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes. Su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, le dijo a Vatican News el sábado que no hay “razones clínicas” para impedir el viaje.

“El Santo Padre ha puesto el corazón y el alma en su recuperación”, dijo Margaritora a Vatican Newsy, y agregó que esperaba que el papa se recuperara por completo de la cirugía “en unos 10 días más o menos”.

“En cuanto a un viaje largo que implique traslados aéreos dentro de unas tres semanas, diría que no hay razones clínicas por las que no deba realizarse”, afirmó Margaritora.

Estaban en curso las pruebas histológicas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados. Los resultados, junto con detalles de la composición molecular y genética del tumor, ayudarán a los médicos a determinar si el papa necesita tratamiento adicional. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia, o terapia oral dirigida basada en las características genéticas del tumor.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP