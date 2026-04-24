Los equipos priorizan la defensa en la 2da ronda del draft de la NFL: 22 defensores elegidos

Kayden McDonald, derecha, tackle defensivo de Ohio State, posa con el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, después de haber sido elegido por los Texans de Houston en la posición 36 general en la segunda ronda del Draft, el viernes 24 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Veintidós de las 32 selecciones fueron jugadores defensivos y los Eagles de Filadelfia adquirieron el viernes por la noche al cazamariscales Jonathan Greenard, elegido al Pro Bowl de 2024, procedente de Minnesota.

Ocho equipos hicieron sus primeras selecciones del draft después de quedarse sin elegir en la primera ronda, y los 49ers dieron inicio al segundo día al seleccionar al receptor de Mississippi De’Zhaun Stribling. San Francisco bajó en el orden del draft dos veces hasta quedarse con la selección número 33.

Los Bills, que bajaron tres veces en el orden, terminaron con un cazamariscales, al elegir a T.J. Parker, de Clemson, con el número 35.

Dos jugadores que llegaron a Pittsburgh pero no escucharon sus nombres el jueves fueron elegidos consecutivamente el viernes con las selecciones 36 y 37. El tackle defensivo Kayden McDonald, de Ohio State, fue seleccionado por Houston y después el esquinero Colton Hood, de Tennessee, fue a los Giants de Nueva York.

Los Bengals reforzaron su defensa con su primera selección del draft, al tomar al cazamariscales Cashius Howell, de Texas A&M, con el número 41. El primer reclutado por Atlanta fue el esquinero Avieon Terrell, de Clemson, en la posición 48. Green Bay también eligió a un esquinero con su primer pick, al tomar a Brandon Cisse, de South Carolina, con el 52.

Los Colts obtuvieron al linebacker CJ Allen, de Georgia, con el número 53 después de canjear su selección de primera ronda en un acuerdo por Sauce Gardner la temporada pasada.

La primera selección de Jacksonville fue el ala cerrada Nate Boerkircher, de Texas A&M.

Los Broncos tuvieron que esperar hasta la tercera ronda para hacer su primera selección después de traspasar la número 62 a Buffalo. Denver había enviado previamente a Miami su selección de primera ronda en un canje por el receptor Jaylen Waddle.

Después de perder a Makai Lemon a manos de los Eagles el jueves por la noche, los Steelers, el equipo local, consiguieron a su receptor, al elegir a Germie Bernard, de Alabama, con la 47.

Miles de aficionados, muchos vestidos de amarillo y negro y agitando las Toallas Terribles, vieron cómo varios exjugadores anunciaban las selecciones. Abuchearon al comisionado de la NFL, Roger Goodell, cuando subió al escenario.

Los Seahawks, campeones del Super Bowl, cerraron la segunda ronda al sumar al safety Bud Clark, de Texas Christian, con el número 64.

No se eligieron quarterbacks en la Ronda 2, pero Arizona abrió la tercera ronda al seleccionar a Carson Beck, de Miami.

Solo 16 de las 32 selecciones de primera ronda fueron realizadas por los equipos originales que las poseían.

Los ocho equipos que no eligieron fue la segunda mayor cantidad de equipos que se quedaron sin selección en la primera ronda desde 1970. Diez no eligieron en la primera ronda en 2022.

FUENTE: AP