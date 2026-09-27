Los Dodgers vencen 5-1 a los Gigantes para cerrar con 100 triunfos y una barrida

Compartir en:









De izquierda a derecha, el jardinero izquierdo de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Call, el jardinero central Andy Pages y el jardinero derecho Kyle Tucker celebran tras una victoria sobre los Gigantes de San Francisco en un partido de béisbol el domingo 27 de septiembre de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Tony Avelar) AP

El doble de Call al jardín izquierdo-central fue ante Duncan Davitt (0-1) y remolcó al corredor colocado, el venezolano Miguel Rojas. Tras una base por bolas intencional a Max Muncy, Pages castigó a Davitt con un batazo al jardín izquierdo para su jonrón número 23 de la temporada.

Alex Vesia (3-1) fue uno de siete lanzadores de Los Ángeles que se combinaron para 16 ponches.

Shohei Ohtani, de los Dodgers, se fue de 3-1 como bateador designado. Después de ser reincorporado desde la lista de lesionados (molestia en el bíceps derecho) el miércoles, Ohtani bateó de 21-5 con un doble, una carrera impulsada, dos bases por bolas y 10 ponches.

Los Gigantes anotaron su carrera en la segunda entrada con un sencillo de Scott Bandura con dos outs que llevó al plato a Shay Whitcomb. Fue la primera carrera impulsada de Bandura en las Grandes Ligas.

___

FUENTE: AP

Compartir en:







