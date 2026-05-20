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Los Diamondbacks completan una barrida de tres juegos con triunfo 6-3 sobre los Gigantes

PHOENIX (AP) — El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón de dos carreras, su compatriota Geraldo Perdomo impulsó tres y los Diamondbacks de Arizona completaron una barrida de tres juegos sobre los Gigantes de San Francisco con una victoria de 6-3 el miércoles.

Geraldo Perdomo (2), de los Diamondbacks de Arizona, conecta un elevado de sacrificio productor de dos carreras, mientras Daniel Susac (6), receptor de los Gigantes de San Francisco, se queda esperando durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Geraldo Perdomo (2), de los Diamondbacks de Arizona, conecta un elevado de sacrificio productor de dos carreras, mientras Daniel Susac (6), receptor de los Gigantes de San Francisco, se queda esperando durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Merrill Kelly (4-3) permitió tres carreras y ocho imparables en seis entradas, ponchó a cuatro y logró su tercera apertura de calidad consecutiva. El veterano derecho lanzó el primer juego completo de su carrera en su apertura anterior contra los Rockies la semana pasada.

Arizona ganó cuatro seguidos y cinco de seis. Paul Sewald trabajó la novena para su 11mo salvamento.

Casey Schmitt conectó un cuadrangular en la primera entrada para darle a los Gigantes ventaja de 1-0. Fue su noveno de la temporada.

Los D-backs se pusieron arriba 3-2 en la tercera cuando Marte se voló la barda por segundo juego consecutivo, al conectar un batazo de dos carreras por encima de la cerca del jardín entre derecho y central. El tres veces nombrado al Juego de Estrellas pegó un jonrón decisivo de tres carreras en la novena el martes.

Marte anotó tres carreras y se embasó cuatro veces, quedándose a un triple de completar el ciclo. Los novatos, el venezolano José Fernández, y Ryan Waldschmidt aportaron dos sencillos cada uno.

Arizona amplió la ventaja a 6-3 en la quinta tras un rodado productor del venezolano Ildemaro Vargas y un doble de dos carreras de Perdomo por la línea del jardín derecho.

Los Gigantes perdieron seis de ocho para caer a 20-30. Tyler Mahle (1-6) permitió seis carreras y ocho hits en cinco entradas, ponchó a seis.

Matt Chapman tuvo dos de los ocho imparables de los Gigantes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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