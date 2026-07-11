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Los Diamondbacks aplastan 9-2 a los Dodgers con los primeros jonrones de James McCann

LOS ÁNGELES (AP) — James McCann conectó sus primeros dos jonrones de la temporada e impulsó cuatro carreras, Brandon Pfaadt logró tres victorias en tres aperturas desde que regresó a la rotación, y los Diamondbacks de Arizona vencieron 9-2 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del sábado.

James McCann, centro, de los Diamondbacks de Arizona, es felicitado por Nolan Arenado, izquierda, y Tim Tawa después de batear un cuadrangular de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 11 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
James McCann, centro, de los Diamondbacks de Arizona, es felicitado por Nolan Arenado, izquierda, y Tim Tawa después de batear un cuadrangular de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 11 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

McCann bateó un cuadrangular de tres carreras en una sexta entrada de cinco anotaciones, mientras los Diamondbacks ganaron por cuarta vez en nueve juegos ante los Dodgers.

Pfaadt (3-1) permitió dos carreras con seis hits y no otorgó bases por bolas en 5 1/3 entradas.

El cubano Andy Pagés y Mookie Betts conectaron sencillos productores para los Dodgers, que perdieron juegos consecutivos en casa por segunda vez desde el 13 de mayo. Yoshinobu Yamamoto (9-6) igualó el máximo de su carrera al permitir seis carreras con cinco imparables y cuatro bases por bolas en seis entradas.

El mánager Dave Roberts anunció el sábado que Yamamoto no lanzará en el Juego de Estrellas del martes en Filadelfia. Shohei Ohtani tampoco participará en el encuentro del martes.

Los Diamondbacks tomaron ventaja de 1-0 en la cuarta entrada con un rodado de Tim Tawa que produjo una carrera, antes de despegarse en la sexta. El elevado de sacrificio de Max Kepler y el sencillo de Tawa le dieron a Arizona una ventaja de 3-0, antes de que McCann conectara su jonrón de tres carreras tras una base por bolas intencional a Nolan Arenado.

Los Dodgers le anotaron a Pfaadt en la sexta con hits productores de Pagés y Betts.

Arizona recibió otro elevado de sacrificio de Kepler en la séptima, antes de que Arenado y McCann conectaran jonrones consecutivos en la octava para tomar una ventaja de siete carreras.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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