Los Commanders vencen 27-10 a los Eagles con 27 puntos sin respuesta

Rasul Douglas (29), de los Commanders de Washington, intercepta un pase que iba destinado a Darius Cooper (80), de los Eagles de Filadelfia, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 1 de noviembre de 2026, en Landover, Maryland. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Washington (2-4-1) consiguió su primer triunfo en más de un mes, al tiempo que envió a Filadelfia (2-6) a su sexta derrota consecutiva, y Daniels ganó como titular por primera vez desde que venció a los Chargers de Los Ángeles el 5 de octubre de 2025.

Los Commanders capturaron a Tanner McKee cinco veces y lo interceptaron una ocasión, mientras limitaron a los Eagles a 268 yardas —apenas 199 antes de la intrascendente serie final.

En su tercera titularidad de la temporada en lugar del lesionado Jalen Hurts, McKee lanzó para 212 yardas sin touchdown.

Saquon Barkley corrió para un touchdown por los Eagles, pero lo limitaron a 30 yardas en 13 acarreos. Filadelfia terminó con 91 yardas por tierra.

Ambos equipos cometieron castigos costosos. Jake Elliott, de los Eagles, convirtió un gol de campo para recortar la ventaja de Washington a tres puntos en el cuarto periodo, pero tuvo que intentarlo de nuevo por un castigo de formación ilegal y falló desde 41 yardas.

Drew Stevens pateó cuatro goles de campo para Washington, incluido uno de 56 yardas al final del primer cuarto. Daniels se conectó con Stefon Diggs para un touchdown de 8 yardas en el segundo cuarto que empató el marcador 10-10, y Washington se fue al descanso arriba 13-10.

Los Commanders tuvieron algunas primeras series desordenadas. Stevens falló su primer intento de gol de campo, desde 55 yardas, y Chig Okonkwo perdió un balón suelto.

La carrera de touchdown de Barkley de 3 yardas puso a Filadelfia arriba 10-0 en el primer cuarto.

En la última serie ofensiva de Washington en la primera mitad, Daniels recibió un fuerte golpe y tardó en ponerse de pie, pero se mantuvo en el partido mientras los Commanders terminaron con 27 puntos sin respuesta.

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FUENTE: AP