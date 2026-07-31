Los Chiefs quieren albergar el Super Bowl y el Final Four en el nuevo Arrowhead bajo techo

Bosqueo del proyecto para el nuevo estadio de los Chiefs de Kansas City, el miércoles 22 de julio de 2026. (Kansas City Chiefs/MANICA vía AP) AP

El presidente de los Chiefs, Mark Donovan, manifestó que las conversaciones con la NFL han continuado sobre la posibilidad de organizar el Super Bowl en 2033, 2034 o 2035. También se “persigue agresivamente” el partido por el campeonato nacional del baloncesto universitario.

“Si usted sabe algo o sigue algo sobre la NCAA, sabe que están saliendo con una licitación aquí, y lo que pasa es que, si usted es la NCAA, está tratando de poner cierta estabilidad en su planificación futura", dijo Donovan. "Así que están intentando asegurar todas estas fechas. Nosotros todavía no tenemos un edificio, pero no queremos quedar fuera de esas fechas porque se están cerrando con tanta anticipación”.

El SoFi Stadium en Inglewood, California, albergará el Super Bowl la próxima temporada. Atlanta y el Mercedes-Benz Stadium recibirán el partido por el campeonato de la NFL en 2028. El Allegiant Stadium en Las Vegas fue designado para la edición de 2029, mientras el nuevo estadio de los Titans en Nashville, Tennessee, albergará el Super Bowl en febrero de 2030.

El Ford Field en Detroit albergará las semifinales y el partido por el campeonato después de la próxima temporada, y el Allegiant Stadium recibirá el Final Four en 2028. El Lucas Oil Stadium en Indianápolis lo albergará al año siguiente, el AT&T Stadium en Dallas será sede de la edición de 2030 y el Mercedes-Benz Stadium albergará los partidos en 2031.

“De hecho, estuvimos en conversaciones con la NCAA la semana pasada sobre: ‘¿Podemos presentar una oferta por estas fechas? Nuestro estadio estará terminado para entonces, pero ahora mismo no está terminado’. Así que lo apreciaron”, señaló Donovan. “Probablemente vamos a ser de los primeros en presentar ofertas en la mayoría de las cosas, reconociendo que eso en realidad no mejora nuestras posibilidades de ganar la licitación”.

Los Chiefs presentaron la semana pasada las primeras imágenes del diseño de su estadio totalmente cerrado, que se construye al otro lado de la frontera estatal en Kansas City, Kansas. El equipo eligió un techo permanente completamente translúcido, en lugar de un diseño retráctil, y asientos para unas 70.000 personas —más que la mayoría de los estadios modernos que se construyen en la NFL.

El diseño en sí toma señales evidentes del Arrowhead Stadium, el hogar de los Chiefs desde hace mucho tiempo, uno que acaba de albergar partidos de la Copa del Mundo de fútbol.

“El proceso de diseño conceptual siempre es fascinante, y analizamos muchos conceptos de diseño diferentes”, expresó esta semana el presidente de los Chiefs, Clark Hunt. “Realmente no puedo decir que tuviera algo en mente al comenzar. Pero estamos encantados con el resultado al que llegamos. Creemos que hace un gran trabajo al reconocer el pasado de la franquicia y a Arrowhead, al tiempo que lo combina con un estadio moderno, innovador, audaz y algo que durará durante décadas”.

Los Chiefs anunciaron a finales de diciembre que se alejaban del Arrowhead, una decisión que ha sido algo divisiva entre los aficionados. Una de las razones es que los legisladores de Kansas votaron para permitir que el estado emita más de 2.400 millones de dólares en bonos para cubrir alrededor del 60% del costo del estadio, un nuevo centro de entrenamiento y espacios comerciales y de entretenimiento.

El estadio se construirá cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends. La zona también alberga el Sporting Park, la casa del Sporting Kansas City de la MLS, y un estadio de béisbol de ligas menores que es la sede de los Kansas City Monarchs.

El centro de prácticas de los Chiefs también se trasladará al otro lado de la frontera estatal, al suburbio de Kansas City de Olathe, Kansas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP