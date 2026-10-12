Los Cerveceros vencen 7-4 a los Dodgers y toman ventaja 2-0 en la Serie de Campeonato de la Nacional

William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra su cuadrangular solitario durante la quinta entrada del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, el lunes 12 de octubre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Cuatro relevistas se combinaron para retirar en orden a los últimos 15 bateadores de los Dodgers, y los Cerveceros tomaron ventaja de 2-0 sobre los bicampeones defensores de la Serie Mundial en esta serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el Juego 3 el miércoles.

Los Cerveceros persiguen su segundo banderín y el primero en la Liga Nacional. Disputaron su única Serie Mundial en 1982, cuando estaban en la Liga Americana.

Los Ángeles intenta convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres Series Mundiales consecutivas. La última vez que los Dodgers remontaron un 2-0 para ganar una serie fue en 2020, cuando vencieron a los Bravos de Atlanta en una SCLN a siete juegos antes de avanzar y ganar la Serie Mundial.

Los Dodgers necesitarán más producción de su alineación para tener opciones de volver al Clásico de Otoño. Apenas consiguieron tres imparables el lunes y se fueron de 4-0 con corredores en posición de anotar, para caer a 2 de 26 en esas situaciones en esta postemporada.

Los Ángeles ni siquiera pudo recibir un impulso de Yoshinobu Yamamoto, quien llegó con marca de 8-1 y efectividad de 2,14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera. Yamamoto trabajó apenas 2 2/3 innings, su apertura más corta en postemporada.

Los Dodgers tomaron la delantera en tres ocasiones en las primeras cinco entradas. Milwaukee respondió cada vez; la última fue cuando el venezolano Contreras empató el juego con un jonrón de 436 pies al jardín central ante Kris Bubic en la quinta.

Eso convirtió el juego en una batalla de bullpens, en la que los Cerveceros volvieron a tener la ventaja.

Dustin May, el mexicano JoJo Romero, Abner Uribe y Aaron Ashby se combinaron para frenar a los Dodgers después de la salida temprana de Logan Henderson.

La pizarra estaba empatada 4-4 cuando David Hamilton, de Milwaukee, recibió un pelotazo de Brock Stewart para abrir la sexta. Stewart intentó un tiro a primera para sorprenderlo, pero la pelota rebotó en el guante del primera base Freddie Freeman y se fue a territorio de foul para un error, lo que permitió que Hamilton avanzara a segunda.

Después de que el venezolano Jackson Chourio rodó para out, Stewart, derecho, otorgó base por bolas a Brice Turang, bateador zurdo, para enfrentar al derecho Contreras, quien había conectado jonrón en su turno anterior.

Contreras pegó esta vez un sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Hamilton con la carrera de la ventaja.

Turang y Jake Bauers añadieron sencillos productores en la octava para ampliar la ventaja de Milwaukee.

A continuación

Se espera que Robert Gasser (5-5, 3,87 de efectividad) abra por Milwaukee en el Juego 3. Gasser permitió una carrera en cinco innings cuando los Brewers ganaron 3-1 en San Diego para asegurar su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers no habían anunciado a su abridor para el Juego 3.

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FUENTE: AP