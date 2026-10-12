Los Cerveceros castigan temprano a Yamamoto para poner a Dodgers en problemas

Dave Roberts (30), mánager de los Dodgers de Los Ángeles, saca del partido al abridor Yoshinobu Yamamoto (18) durante la tercera entrada del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 12 de octubre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Yamamoto duró apenas 2 2/3 entradas, su apertura más corta en postemporada, mientras los Dodgers perdían 7-4 ante Milwaukee el lunes para quedar abajo 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional . Los Cerveceros conectaron numerosos fouls, elevaron el conteo de lanzamientos de Yamamoto y luego lo sacaron del juego.

“No sé todavía la razón exacta”, manifestó Yamamoto a través de un intérprete. “Necesito revisar los videos y entonces podré reflexionar sobre lo que pasó hoy”.

Fue un cambio notable para un lanzador que en octubre pasado era prácticamente intocable.

Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2025, llegó con marca de 8-1 y efectividad de 2,14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera. En el Juego 2 de la barrida de los Dodgers sobre Milwaukee en la SCLN la temporada pasada, Yamamoto permitió tres imparables y lanzó el primer juego completo de postemporada desde que Justin Verlander, de Houston, lanzó uno en 2017.

En tres aperturas previas de postemporada después de derrotas de Los Ángeles, Yamamoto tenía marca de 3-0 con efectividad de 1,23. Los Dodgers contaban con que entregara otra joya para empatar la Serie de Campenato mientras continúan su búsqueda de convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres Series Mundiales consecutivas.

“Creo que todos están tan acostumbrados a que sea un robot que, si no lanzaba ocho entradas, sin hits, lo que fuera, entonces no era Yamamoto”, comentó el campocorto de los Dodgers, Mookie Betts. “Esto demuestra que es un ser humano y que esto es béisbol de postemporada”.

Yamamoto no pudo proteger dos ventajas de Los Ángeles en las primeras tres entradas.

Después de que los Dodgers anotaron en la parte alta de la primera, Milwaukee empató el juego en la parte baja cuando Yamamoto permitió un doble con un out a Brice Turang y el venezolano William Contreras siguió con un sencillo impulsor.

El punto de quiebre de la noche de Yamamoto llegó en la tercera. Los Cerveceros perdían 2-1, pero tenían corredores en primera y segunda con dos outs cuando Jake Bauers se paró en el plato.

Bauers llevó la cuenta a completa y luego conectó foul a seis lanzamientos consecutivos de Yamamoto antes de cerrar su turno de 12 pitcheos con una base por bolas que llenó las bases.

“Fue divertidísimo, la verdad”, dijo Bauers. “Fue divertidísimo. Cada vez que puedes concentrarte así haciendo cualquier cosa, para mí es una de las experiencias más disfrutables que un ser humano puede tener”.

No fue muy disfrutable para Yamamoto, sobre todo después de que Christian Yelich apareció a continuación y conectó un sencillo de dos carreras al centro. El hit de Yelich puso a Milwaukee arriba 3-2 y sacó a Yamamoto del juego.

Yamamoto terminó permitiendo dos bases por bolas y cuatro hits, mientras ponchaba a apenas un bateador. Realizó 75 lanzamientos, incluidos 36 en la tercera entrada.

“Simplemente no lo tuvo esta noche, lo cual es muy raro”, señaló el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Los Dodgers recuperaron la ventaja 4-3 en la quinta, pero no pudieron sostenerla y luego la alineación de Los Ángeles no encontró respuestas ante el bullpen de Milwaukee. Los relevistas de Cerveceros Dustin May, el mexicano JoJo Romero, el dominicano Abner Uribe y Aaron Ashby se combinaron para retirar a los últimos 15 bateadores de Los Ángeles, prolongando el bache de los Dodgers en esta postemporada.

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FUENTE: AP