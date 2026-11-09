Los castigos y otros errores acosan a los Cowboys incluso cuando ganan

Brandon Aubrey (17), de los Cowboys de Dallas, falla un gol de campo durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Colts de Indianápolis, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

La mala noticia es que no están mostrando muchas señales de ser un equipo digno de playoffs en la segunda temporada del entrenador Brian Schottenheimer.

Las 153 yardas en castigos en una victoria 27-23 sobre Indianápolis incluyeron una desconcertante sanción por conducta antideportiva contra el linebacker inactivo DeMarvion Overshown cuando corrió al campo para celebrar una recuperación de balón suelto, lo que le costó a Dallas (4-5) una valiosa posición de campo mientras intentaba proteger una ventaja en el cuarto periodo.

Las dos pérdidas de balón incluyeron a CeeDee Lamb llevando el balón tan suelto en la mano izquierda que, cuando se le salió mientras lo tacleaban, los árbitros ni siquiera pudieron decir que el suelo provocó el balón suelto. Lo triste fue que Lamb acababa de hacer una jugada inteligente al levantarse y correr cuando un defensor no logró tocarlo en el suelo.

La atribulada defensa de Dallas por lo general ha sido la unidad descuidada de un equipo que lidera la NFL con 667 yardas en castigos.

Esta vez, la ofensiva provocó las primeras siete banderas amarillas, tres de ellas por sujetar. A Lamb le marcaron interferencia ofensiva de pase dos veces, y ambas anularon recepciones de primer down. Aun así, tuvo la segunda mayor cantidad de yardas por recepción de su carrera, con 195 en 10 atrapadas.

Al final, la ofensiva rescató a los Cowboys, que reciben el domingo a San Francisco (7-1), líder de la NFC Oeste. El pase completo de 46 yardas de Dak Prescott a Ryan Flournoy preparó la carrera de touchdown de Javonte Williams para tomar la delantera, después de que Indianápolis se había puesto arriba 23-20 con 1:53 por jugar.

Sí, esos mismos Colts que han debilitado su plantilla en una temporada perdida, tras haber traspasado a un liniero estelar en ambos lados del balón antes de un partido que terminó con el corredor estrella Jonathan Taylor prácticamente despidiéndose, porque probablemente sea el siguiente con la fecha límite de traspasos acercándose el martes.

Qué funciona

Dallas tuvo 508 yardas totales a la ofensiva, y el pase de Prescott a Flournoy después de que los Colts tomaron la ventaja fue perfecto. Fue la 28va serie ganadora de partido de la carrera de Prescott, la quinta mayor entre quarterbacks en sus 11 temporadas.

Qué necesita ayuda

Por primera vez se están notando grietas importantes en el pateador Brandon Aubrey en sus cuatro temporadas. Su porcentaje es el más bajo de su carrera, 77%, después de fallar un intento de 50 yardas en un empate 20-20 con 3 minutos y medio por jugar. Ese fallo fue una de las pocas veces en que la ejecución no estuvo fina: el centro de Trent Sieg botó antes de que el holder Bryan Anger lograra colocar el balón. Aubrey pareció dudar ligeramente en la aproximación debido al centro bajo.

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FUENTE: AP