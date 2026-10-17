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Los casos de ébola en Kenia suben a 7, incluidos médicos que atendieron al primer paciente

NAIROBI, Kenya (AP) — Tres trabajadores de salud kenianos dieron positivo a ébola tras atender el primer caso confirmado del país, informó el Ministerio de Salud el sábado.

Varias personas se desinfectan las manos mientras un trabajador sanitario comprueba la temperatura de viajeros que cruzan de Uganda a Kenia, como parte de las medidas para contener la propagación del virus del ébola, en Busia, Kenia, el 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrew Kasuku)
Varias personas se desinfectan las manos mientras un trabajador sanitario comprueba la temperatura de viajeros que cruzan de Uganda a Kenia, como parte de las medidas para contener la propagación del virus del ébola, en Busia, Kenia, el 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

Otra persona vinculada al primer caso de ébola también dio positivo mientras estaba en cuarentena, lo que elevó a siete el número total de infecciones en Kenia.

El ministerio indicó que los cuatro nuevos pacientes estaban aislados y recibiendo atención. Los otros dos pacientes se encontraban en condición estable. El primer paciente murió el 5 de octubre, días después de llegar a Kenia desde la República Democrática del Congo, donde un brote ha causado la muerte de al menos 4.300 personas desde mayo, lo que representa casi la mitad de todos los casos confirmados allí.

El brote involucra el virus del ébola tipo Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados.

El ébola es altamente contagioso y se propaga por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, incluida la sangre y el vómito, o por contacto con materiales y superficies contaminados, como la ropa de cama y la vestimenta.

El ministerio señaló que se identificó a unas 130 personas que estuvieron en contacto con el primer paciente, un hombre keniano de 40 años. De ellas, 128 estaban en cuarentena y a dos se les estaba localizando, precisó.

Kenia ha reforzado los controles de detección y estableció una línea telefónica de emergencia para cualquier persona que sospeche que pudo haber estado en contacto con un paciente de ébola o que presente síntomas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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