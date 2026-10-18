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Los casos de ébola en Kenia llegan a 8, sin que aún haya transmisión comunitaria

NAIROBI, Kenia (AP) — Los casos de ébola en Kenia aumentaron a ocho el domingo luego de que otra persona diera positivo mientras estaba en cuarentena, tras haberse determinado que era un contacto del primer paciente.

Un trabajador sanitario keniano toma la temperatura a los viajeros que cruzan de Uganda a Kenia, como parte de las medidas para contener la propagación del virus del ébola, el jueves 15 de octubre de 2026, en Busia, Kenia. (AP Foto/Andrew Kasuku)
Un trabajador sanitario keniano toma la temperatura a los viajeros que cruzan de Uganda a Kenia, como parte de las medidas para contener la propagación del virus del ébola, el jueves 15 de octubre de 2026, en Busia, Kenia. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

El director general del Ministerio de Salud, el doctor Patrick Amoth, indicó que el octavo caso corresponde a un auxiliar de pacientes, de 49 años, que había atendido al primer paciente de ébola. Este último falleció en el Hospital de Nairobi, dos días después de llegar al país procedente de la República Democrática del Congo, vía Uganda.

Amoth señaló que a las personas en cuarentena se les estaban realizando pruebas después de que desarrollaran síntomas. Los otros seis pacientes están estables tras recibir tratamiento de apoyo, agregó.

Se registraron unos 130 contactos —incluidos trabajadores de salud— luego de que el primer paciente muriera el 5 de octubre, y 128 permanecían en cuarentena.

El ébola es altamente contagioso y se propaga por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, incluida la sangre y el vómito, o por contacto con materiales y superficies contaminados, como ropa de cama y prendas de vestir. La República Democrática del Congo ha estado experimentando su brote más mortífero, con al menos 4.000 muertes desde mayo.

El primer caso en Kenia correspondió a un hombre keniano de 40 años que viajó desde el Congo a través de Uganda, y llegó a Kenia el 3 de octubre. Un familiar lo llevó en auto al hospital y murió el 5 de octubre.

Tres de sus familiares cercanos figuran entre quienes han dado positivo al virus. Tres trabajadores de salud también han dado positivo por ébola.

Tanzania, país vecino de Kenia, ha endurecido los controles fronterizos e introducido declaraciones de salud obligatorias y un monitoreo de 21 días para los viajeros que arriban desde países de alto riesgo.

El primer caso en Kenia dejó al descubierto brechas en las medidas de control en los puntos fronterizos. Desde entonces el país ha reforzado los controles, y estableció una línea telefónica de emergencia para cualquiera que sospeche que pudo haber estado en contacto con un paciente de ébola, o que desarrolle síntomas.

El país ha designado una puerta en el principal aeropuerto de Nairobi para todos los vuelos que llegan desde 10 países, los cuales se ha determinado que se encuentran en el centro del brote de ébola.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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