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Los Cardenales superan 2-1 a los Gigantes tras 6 2/3 sólidas entradas de Mathews

SAN LUIS (AP) — Quinn Mathews llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada y Alec Burleson conectó un sencillo impulsor para encabezar la victoria de los Cardenales de San Luis por 2-1 sobre los Gigantes de San Francisco la noche del lunes.

Quinn Mathews, abridor de los Cardenales de San Luis, camina fuera del campo después de trabajar la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el lunes 14 de septiembre de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Quinn Mathews, abridor de los Cardenales de San Luis, camina fuera del campo después de trabajar la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el lunes 14 de septiembre de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El receptor novato panameño Leo Bernal también conectó un sencillo para remolcar una carrera por los Cardenales. Mathews (2-3) retiró a sus primeros 10 bateadores antes de otorgar base por bolas a Bryce Eldridge en la cuarta y no permitió un hit hasta que Grant McCray abrió la sexta con un doble.

El novato zurdo de 25 años ponchó a ocho y permitió una carrera con cuatro imparables y dos bases por bolas en 6 2/3 entradas — la salida más larga de sus siete aperturas en las Grandes Ligas.

Ryne Stanek dejó a dos corredores varados en una octava entrada sin carreras y Riley O'Brien retiró a Christian Koss con un rodado, con corredores en segunda y tercera, para su 37mo salvamento en 45 oportunidades.

Thomas Saggese conectó un sencillo con un out en la quinta ante el abridor de los Gigantes, Landen Roupp (9-14), y se robó la segunda. El panameño Iván Herrera recibió base por bolas para sacar a Roupp del juego, y Burleson conectó un sencillo al primer lanzamiento de Reiver Sanmartin para su 110ma carrera impulsada y su 61er hit con corredores en posición de anotar — ambas cifras, las más altas de las Grandes Ligas.

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FUENTE: AP

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