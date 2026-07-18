Los Cachorros vencen a los Mellizos con 4 hits de Hoerner y otra victoria de Boyd

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Pedro Ramírez, de los Cachorros de Chicago, pega un doble productor de una carrera durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el sábado 18 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Michael Busch bateó un cuadrangular, y el panameño Miguel Amaya y el venezolano Pedro Ramírez impulsaron dos carreras cada uno para ayudar a Chicago a ganar por tercera vez en cuatro juegos. Hoerner produjo una carrera y anotó otra.

Kody Clemens pegó dos jonrones solitarios para los Mellizos, cuya racha de tres victorias seguidas llegó a su fin.

Boyd (6-1) ponchó a cuatro y dio una base por bolas en su quinta salida desde que regresó de una cirugía de rodilla.

Jacob Webb permitió tres imparables para abrir la novena, pero los Cachorros lograron una curiosa doble matanza después de que el batazo de línea de Brooks Lee al hueco rozó el guante de Pete Crow-Armstrong y se convirtió en sencillo. Los tiros de relevo pusieron out a Josh Bell entre tercera y el plato, y atraparon a Lee fuera de la primera base. Webb ponchó a Clemens para el último out.

El jonrón solitario de Busch en la primera entrada puso a Chicago arriba 1-0. La pelota fue recuperada en las gradas del jardín derecho por Anthony Rizzo, quien participó en una ceremonia previa al juego para conmemorar el campeonato de la Serie Mundial de 2016 de los Cachorros.

El abridor de los Mellizos, Taj Bradley (9-4), permitió cinco carreras con siete hits en cinco entradas, ponchó a seis y otorgó tres bases por bolas. El derecho había permitido apenas ocho carreras en sus cinco aperturas anteriores.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP