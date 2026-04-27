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Los Bravos reacomodan su rotación. Weiss envía a López al bullpen y anticipa cambios

ATLANTA (AP) — El derecho dominicano Reynaldo López, quien arrancó la temporada como el segundo abridor de Atlanta, pasará al bullpen como parte del reacomodo de la rotación del mánager Walt Weiss para una serie contra Detroit.

Reynaldo López de los Bravos de Atlanta lanza contra los Marlins de Miami, el 14 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
Reynaldo López de los Bravos de Atlanta lanza contra los Marlins de Miami, el 14 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Podrían venir más cambios en los Bravos: el derecho Spencer Strider podría hacer su debut de temporada en la serie de este fin de semana en Colorado tras comenzar la campaña en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo.

El zurdo venezolano Martín Pérez (1-1 y efectividad de 2.70) está programado para abrir el primer juego de la serie el martes por la noche contra Detroit. El novato JR Ritchie, quien ganó en su debut en las Grandes Ligas el jueves en Washington, está previsto para abrir el miércoles. El derecho Bryce Elder (3-1, 1.95) está señalado para abrir el jueves.

Weiss manifestó que espera que López (1-1, 3.74) regrese a la rotación después de corregir algunos defectos mecánicos. Weiss indicó que López es relevista “por ahora”.

“Lo vemos como abridor", dijo Weiss. “Está trabajando en algunas cosas, en cuanto a la mecánica, ese tipo de detalles, y ya casi lo tiene. Y cuando está bien, es uno de nuestros mejores abridores. Era nuestro número 2 al salir del campamento, incluso con algunos de los problemas al final de los entrenamientos de primavera”.

“Así que lo vemos como abridor a largo plazo, pero ahora mismo estamos tratando de pulir algunas cosas. Nos va a ayudar desde el bullpen a corto plazo”, añadió.

Ritchie permitió apenas una carrera en siete entradas en una victoria 7-2 sobre Washington. Causó una gran impresión en los entrenamientos de primavera y en la sucursal de Triple A en Gwinnett antes de su ascenso. Con Chris Sale (5-1, 2.31) consolidado como el as del cuerpo de lanzadores y con Elder y Grant Holmes lanzando bien en el primer mes, podrían avecinarse decisiones difíciles sobre la rotación para Weiss.

El derecho Spencer Schwellenbach, de quien se esperaba que fuera uno de los principales abridores del equipo, y Hurston Waldrep, quien era candidato para la rotación, podrían regresar en junio tras cirugías en el codo.

Weiss comentó que podría haber más cambios en la rotación, comenzando con la serie del fin de semana en Colorado.

"Por ahora, la rotación se decide serie por serie”, remarcó.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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