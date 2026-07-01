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Los Bravos limitan en dos hits a los Cardenales y se imponen 5-1 con jonrón de Albies

ATLANTA (AP) — Ozzie Albies bateó un jonrón e impulsó dos carreras, y los Bravos de Atlanta limitaron a los Cardenales de San Luis a dos imparables en una victoria por 5-1 la noche del miércoles.

Reynaldo López (40), de los Bravos de Atlanta, realiza el primer lanzamiento del partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 1 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik Rank)
Reynaldo López (40), de los Bravos de Atlanta, realiza el primer lanzamiento del partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 1 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik Rank) AP

La victoria fue apenas la quinta en 18 juegos para los Bravos, que aun así han logrado mantenerse en el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional.

El dominicano Reynaldo López (4-1) lanzó cinco sólidas entradas en su segunda apertura desde que regresó a la rotación, tras perder su puesto como abridor en abril. Permitió una carrera con dos imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a cinco. El derecho realizó 68 lanzamientos, 44 de ellos strikes.

El bullpen de Atlanta, que llegó con la mejor efectividad de las Grandes Ligas (2,76), trabajó cuatro entradas perfectas para asegurar el triunfo. Dylan Dodd, Didier Fuentes y Dylan Lee prepararon el camino para el cerrador cubano Raisel Iglesias, quien consiguió su 17mo salvamento.

Los lanzadores de los Bravos retiraron a 20 bateadores consecutivos para terminar el juego.

El jonrón solitario de Albies al jardín derecho en la tercera entrada rompió el empate 1-1. También conectó un doble impulsor en la primera que remolcó a Drake Baldwin desde la primera base.

Atlanta añadió tres carreras en la octava. Michael Harris II y Austin Riley aportaron cada uno un sencillo impulsor. El hondureño Mauricio Dubón llevó al plato a Albies con un toque de sacrificio.

Dubón le robó un jonrón al bateador emergente de los Cardenales, el dominicano José Fermín en la octava para preservar la ventaja de 2-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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