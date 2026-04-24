Los Azulejos sacan a Jeff Hoffman del rol de cerrador

Compartir en:









El lanzador de los Azulejos de Toronto, Jeff Hoffman (23), reacciona tras un jonrón solitario de los Atléticos durante la novena entrada de un partido de béisbol en Toronto, el viernes 27 de marzo de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

“En el corto plazo, vamos a compartir esa responsabilidad”, señaló Atkins.

Hoffman tiene marca de 1-2 con tres salvamentos en seis oportunidades y una efectividad de 7,59 en 12 juegos esta temporada, su segunda con Toronto.

Hoffman desperdició el salvamento en la novena entrada del Juego 7 de la Serie Mundial de 2025 cuando permitió un jonrón que empató el partido al infielder venezolano de los Dodgers Miguel Rojas. Fue el único cuadrangular que Hoffman permitió en 12 1/3 entradas de postemporada, después de haber permitido 15 en la temporada regular.

“Les he costado a todos aquí un anillo de Serie Mundial”, dijo Hoffman en el clubhouse de Toronto tras esa derrota emotiva.

Hoffman entró para buscar el salvamento en la novena entrada del juego del martes contra los Angelinos. Ponchó a Zach Neto para abrir el inning, pero los siguientes cuatro bateadores se embasaron, y dos de ellos fueron golpeados por lanzamientos. Louis Varland reemplazó a Hoffman y consiguió que Nolan Schanuel bateara para una doble matanza que terminó el juego.

Varland y el derecho Tyler Rogers, de lanzamiento de brazo bajo, están entre los candidatos para cerrar juegos por los Azulejos.

Hoffman firmó un contrato de 33 millones de dólares por tres años con Toronto en enero de 2025. Fue All-Star por primera vez con Filadelfia en 2024. Los Azulejoss seleccionaron a Hoffman con la novena elección global en el draft de 2014. Fue traspasado a Colorado al año siguiente en un canje de gran impacto que llevó al campocorto estrella Troy Tulowitzki y al relevista LaTroy Hawkins a Toronto. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







