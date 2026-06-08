Los autos antiguos de Cuba están parados mientras bloqueo energético agrava crisis de combustible

Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

En estos días, muchos de esos icónicos vehículos conocidos por su alto consumo de gasolina permanecen inmóviles, víctimas de la escasez de combustible que afecta a Cuba desde enero y que funcionarios cubanos atribuyen al bloqueo energético de Estados Unidos.

Diriel Valdez restaura un Chevrolet Deluxe de 1951 afuera de su modesta casa de bloques de hormigón, en un camino de tierra en Las Minas, un poblado de unos 2.000 habitantes en las afueras de La Habana. La carrocería color borgoña está intacta y el motor original todavía funciona. Sin embargo, el hallar combustible para él es otra cuestión.

Valdez está entre miles de cubanos que esperan combustible mediante una aplicación gubernamental de reservas que, para muchos, se ha convertido en un símbolo de las carencias que fue diseñada para administrar.

“En febrero me anoté en el Ticket (aplicación estatal para reservar combustible), y ya es este mes ahora y todavía voy por el 2.800 y pico", dice Valdez, de 27 años, quien dirige un taller de carrocería desde su casa.

La recompensa por la espera serían 20 litros (5,3 galones) de gasolina, combustible suficiente para llegar a la playa.

El nombre almendrón es una referencia a la forma redondeada de los grandes sedanes estadounidenses importados antes de la revolución cubana de 1959.

Durante décadas, las sanciones, la escasez y la falta de importaciones obligaron a los mecánicos cubanos a convertirse en maestros de la improvisación. Se cambiaban motores, se reconstruían carrocerías y se conseguían piezas de repuesto de donde fuera posible.

En una noche reciente en La Habana, mientras otro apagón dejaba a oscuras gran parte de la ciudad, el taxista Leonardo Daniel González conducía en la oscuridad el Chevrolet Fleetmaster de 1948 color morado brillante de un amigo.

"Estos carros hoy por hoy pasan de generación en generación", dice González, de 30 años. "Por ejemplo, yo en mi tiempo tuve uno que era de mi bisabuelo. De mi bisabuelo pasó a mi abuelo, de mi abuelo a mi papá y de mi papá pasó a mí".

La espera por el combustible

Cuba atraviesa una de sus crisis energéticas más severas en años. La población, ya de por sí golpeada por décadas de crisis económicas y escasez, ahora enfrenta apagones diarios que pueden durar hasta 20 horas en algunas partes de la isla.

El país produce apenas alrededor del 40% del combustible que consume y depende en gran medida de las importaciones para mantener en funcionamiento sus plantas eléctricas y su red de transporte.

Desde enero, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido las sanciones contra Cuba como parte de su campaña de presión continua contra su gobierno socialista. Trump también amenazó con imponer aranceles a los países que vendan o transporten petróleo a la isla, lo que complicó aún más los intentos del gobierno cubano por asegurar suministros de combustible. Desde entonces, apenas un solo petrolero ruso ha entregado petróleo a la nación insular.

De pie junto a su Chevrolet en Las Minas, Valdez, quien administra el taller de carrocería, señaló que la escasez de combustible también está afectando su sustento. Aprendió el oficio de carrocería con su padrastro y ha estado reparando autos clásicos desde que tenía 13 años.

“(Me afecta) mucho porque la gente no quieren hacerle trabajos grandes a los carros, y eso porque no tienen esperanza, como decir de que van a volver a circular así como circulaban antes. Hay mucha gente que tiene los carros parqueados (estacionados), que no hay esperanza”, dice Valdez.

Los almendrones persisten incluso con vehículos eléctricos

A medida que la gasolina se vuelve más difícil de conseguir, muchos conductores están recurriendo al mercado negro, donde a menudo se puede encontrar combustible más rápido, aunque a precios significativamente más altos, de hasta 8 dólares por litro (30 dólares por galón).

Omar Everleny Pérez, execonomista del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, indicó que el sistema de transporte del país todavía depende en gran medida de los almendrones porque los vehículos modernos siguen estando fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

Pérez dice que esos carros han sido vitales para el transporte de los cubanos de a pie, y no sólo en La Habana, sino en todo el país.

En los últimos años han estado disponibles vehículos nuevos en Cuba, pero a precios muy por encima del alcance de la mayoría de los trabajadores del sector estatal, señaló Pérez. Eso ha ayudado a mantener los envejecidos autos estadounidenses en las calles, incluso mientras empieza a perfilarse un futuro distinto en las calles cubanas.

Las motocicletas eléctricas importadas de China se han vuelto cada vez más comunes. También están apareciendo pequeños vehículos eléctricos, impulsados por una red en crecimiento de estaciones de carga alimentadas por energía solar, que el gobierno promueve como parte de su impulso hacia las energías renovables.

En La Habana, González no está listo para dar por perdidos a los almendrones. A pesar de la falta de combustible y de una fuerte caída del turismo, todavía puede ganarse la vida con el viejo Chevrolet.

“Hay aplicaciones... y varios grupos de WhatsApp que dan carreras y tal”, señala González sobre los grupos para encontrar conductores que les lleven a alguna parte, aunque reconoce que “igual el turismo en Cuba está muy malo”.

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El corresponsal Ariel Fernández en La Habana contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP