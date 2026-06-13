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Los Atléticos vencen 6-4 a los Rockies con Butler anotando por error y con un sencillo

LAS VEGAS (AP) — Lawrence Butler anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada por un error en un tiro y conectó un sencillo impulsor en la octava para guiar a los Atléticos a una victoria la noche del viernes por 6-4 sobre los Rockies de Colorado.

Shea Langeliers (23), de los Atléticos, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el viernes 12 de junio de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Caroline Brehman)
Shea Langeliers (23), de los Atléticos, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el viernes 12 de junio de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Caroline Brehman) AP

Shea Langeliers y Nick Kurtz conectaron jonrones solitarios consecutivos en la quinta por los A's. El jonrón de Langeliers, el 18.º del equipo y el que más tiene, recorrió 450 pies hasta el jardín central. Kurtz, que suma 16 jonrones, envió el suyo 471 pies hacia el jardín derecho-central.

Mason Barnett (1-0) trabajó 1 2/3 entradas para llevarse la victoria, y Hogan Harris consiguió los últimos cuatro outs para su sexto salvamento.

Zach Agnos (0-2) cargó con la derrota.

Tyler Soderstrom amplió a 21 juegos su racha embasándose con una base por bolas en la séptima.

Gage Jump lanzó cinco entradas en blanco, permitió tres hits y ponchó a seis bateadores. Luego llenó las bases en la sexta sin outs tras dos sencillos y una base por bolas, lo que puso fin a su noche.

El zurdo Sean Sullivan lanzó tres entradas en blanco en su debut en las Grandes Ligas. Permitió dos hits y ponchó a dos. Sullivan fue retirado después de realizar 49 lanzamientos.

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