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Los Atléticos se llevan a Cam Castro de los Cerveceros como su nuevo gerente general

LAS VEGAS (AP) — Taylor Smith, el nuevo presidente de operaciones de béisbol de los Atléticos, tomó su primera gran decisión desde que asumió el cargo hace dos semanas: viajó a Milwaukee, el flamante campeón de la Serie Mundial, para contratar el miércoles a Cam Castro como gerente general.

ARCHIVO - El logro de los Atléticos en el estadio de Las Vegas previo a un juego entre los Rockies de Colorado y los Atléticos, el 12 de junio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Caroline Brehman)
ARCHIVO - El logro de los Atléticos en el estadio de Las Vegas previo a un juego entre los Rockies de Colorado y los Atléticos, el 12 de junio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Castro, de 36 años, era vicepresidente sénior de desarrollo y rendimiento de jugadores de los Cerveceros, y estuvo con el club durante ocho años. Fue el enlace entre la directiva y el cuerpo técnico en lo concerniente al desarrollo de jugadores.

“Los A’s son una franquicia histórica con un legado increíble", dijo Castro en un comunicado. "Espero formar parte del próximo capítulo del béisbol de los A’s y desarrollar un equipo, una cultura y una organización de la que nuestros aficionados se sientan orgullosos”.

Los A’s, que terminaron 64-98 esta temporada, han hecho cambios en sus despachos en previsión del traslado previsto de la organización a Las Vegas en 2028. Está programado que disputen su tercera y última temporada el próximo año en un estadio de Triple-A en West Sacramento, California.

La contratación de Smith, quien anteriormente estuvo en Boston y Tampa Bay, dio inicio a esa renovación.

“Cam será una incorporación fantástica a la directiva y un gran socio para mí en la conducción de esta organización", señaló Smith en un comunicado. "Tiene experiencias y habilidades que me complementarán a mí y a las personas muy talentosas que ya tenemos en la organización. Es una de las mejores mentes en desarrollo del juego, con un historial comprobado de construir los sistemas y procesos que forman a un equipo ganador”.

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