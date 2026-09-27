Los Astros sellan el Oeste de la Americana con un 9-0 y un inusual récord de 81-81

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Los Astros de Houston celebran después de amarrar el título del Oeste de la Liga Americana con la victoria sobre los Atléticos el domingo 27 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Nick Allen acababa de conectar un doble abriendo la octava entrada con los Astros arriba por ocho carreras cuando Texas perdió en Minnesota, lo que aseguró a los Astros su novena aparición en la postemporada en 10 años, después de quedarse fuera en 2025.

Houston recibirá a los Medias Blancas de Chicago en una Serie de Comodines al mejor de tres que comienza el martes. Los Astros terminaron un juego por delante de Texas (80-82), pero habrían obtenido el título divisional incluso con una derrota porque tenían el desempate a su favor.

Los Astros tuvieron el porcentaje de victorias más bajo para un equipo que llega a la postemporada en un año no acortado, superando la marca establecida cuando los Padres de San Diego de 2005 terminaron 82-20.

El cubano Yordan Álvarez terminó como líder de bateo de las Grandes Ligas con .316, al irse de 4-1.

Los Atléticos terminaron 64-98 en su segunda temporada en un estadio de Triple-A en West Sacramento antes de una mudanza prevista a Las Vegas en 2028, por debajo del 76-86 del año pasado. Convocaron a 10.022 aficionados para el cierre de temporada en Sutter Health Park y finalizaron con la asistencia más baja de las Grandes Ligas en casa: 799.240, el único equipo que no alcanzó 1 millón.

El rodado productor del venezolano José Altuve, el doble impulsor del dominicano Yainer Díaz y el triple de dos carreras de Spence construyeron una ventaja de 4-0 en la tercera entrada ante Brady Basso (1-4), quien permitió cuatro carreras y tres imparables en un inning.

El jonrón solitario de Christian Walker y el sencillo productor de Yordan Álvarez ampliaron la ventaja a 6-0 en la sexta entrada. Ethan Pecko (3-0) permitió un hit en tres innings. ___ AP MLB: https://apnews.com/MLB FUENTE: AP

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