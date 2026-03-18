Los aranceles de Trump iban a ayudar al sector manufacturero, pero en lugar de eso están sufriendo

Un soldador se ve en una planta de Allen Engineering Corporation el lunes 16 de marzo de 2026, en Paragould, Arkansas. (AP Foto/Kevin Wurm) AP

Pero los aranceles, el pilar de la estrategia económica de Trump, han causado estragos en su compañía, Allen Engineering Corp., que fabrica equipos industriales utilizados para instalar, alisar y pavimentar concreto. Los impuestos a las importaciones han elevado los costos de motores, acero, cajas de cambios y embragues fabricados en el extranjero que Allen necesita para construir allanadoras mecánicas que pueden venderse por hasta 100.000 dólares cada una.

La experiencia de Allen encarna un conjunto creciente de evidencias de que los aranceles que Trump afirmó que ayudarían a las fábricas estadounidenses en realidad están asfixiando a muchas de ellas. El problema podría empeorar mientras el gobierno se apresura a diseñar nuevos aranceles para reemplazar los impuestos de emergencia a las importaciones que la Corte Suprema declaró ilegales en febrero.

Allen comentó que su empresa cerró 2025 con pérdidas debido a los aranceles. Su plantillla ha caído a 140 trabajadores desde un máximo de 205. Para salir adelante este año, ha aumentado los precios entre 8% y 10%, aunque eso podría significar menos ventas.

“Lo que de verdad es triste es que las consecuencias no previstas de sus aranceles están perjudicando la manufactura en nuestro país”, manifestó Allen. “Por desgracia, la gente de la clase trabajadora está siendo exprimida”.

La justificación central de Trump para los aranceles ha sido que obligarían a abrir más fábricas en Estados Unidos y generarían ingresos suficientes para cerrar los déficits del presupuesto federal. Pero eso no se ha materializado.

Las fábricas siguen recortando personal, con 98.000 empleos manufactureros perdidos durante los primeros 12 meses completos de Trump de vuelta en la Casa Blanca. Las empresas estadounidenses que asumen el costo de los aranceles ahora han demandado al gobierno de Trump por más de 130.000 millones de dólares en reembolsos arancelarios. Mientras tanto, se proyecta que el déficit federal aumente durante la próxima década.

La Casa Blanca sostiene que el gasto en construcción es alto, se está contratando a más trabajadores para construir fábricas, se están realizando nuevas inversiones y la productividad laboral en la manufactura está aumentando, lo que eventualmente podría impulsar un resurgimiento fabril.

“Se necesita tiempo para poner la producción en marcha y, por lo tanto, pasará algo más de tiempo antes de que se materialicen plenamente los beneficios de las políticas del presidente”, escribió en un correo electrónico Pierre Yared, presidente interino del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

La construcción aumenta, pero por la ley de Biden

Algunos de los datos positivos en construcción citados por la Casa Blanca parecen ser el resultado de programas lanzados por el entonces presidente Joe Biden, un demócrata.

El gasto en construcción de fábricas comenzó a acelerarse en 2022 ante la expectativa de apoyo gubernamental de la Ley CHIPS y Ciencia de Biden, que incluía grandes subsidios para plantas de chips de computadora. La ley fue un factor principal en un aumento histórico de la tasa anualizada del gasto en construcción de instalaciones manufactureras, señaló Skanda Amarnath, director ejecutivo del grupo de política económica Employ America.

El gasto en construcción de fábricas ha disminuido durante la presidencia de Trump, pero el ritmo se mantiene relativamente alto en gran medida por el trabajo continuo en proyectos de la era Biden en Arizona, Texas e Idaho, indicó Amarnath.

Amarnath también revisó las entrevistas que los bancos regionales de la Reserva Federal han realizado con empresas. Esos comentarios muestran que algunas compañías podrían expandirse aprovechando las exenciones fiscales de Trump para inversiones en equipos y nuevos edificios.

Pero, aunque el sector farmacéutico podría estar expandiéndose, los comentarios no muestran un aumento general de la manufactura debido a los aranceles de Trump.

“No se tiene la sensación de que haya en marcha este nuevo renacimiento manufacturero”, expresó Amarnath.

La incertidumbre sobre los aranceles ha disuadido inversiones

De acuerdo con los pedidos, proclamaciones y otras declaraciones, Trump ha tomado hasta ahora más de 50 medidas sobre aranceles, y ese recuento no incluye las amenazas arancelarias que hace con regularidad en redes sociales o en conversaciones con reporteros, pero que no ha implementado formalmente.

La avalancha de anuncios, reversiones, exenciones y desafíos legales —así como la decisión de Trump de eludir al Congreso para imponer aranceles— ha dificultado que las empresas manufactureras más pequeñas planifiquen.

Por ejemplo, Allen Engineering importa sus motores diésel de 75 caballos de potencia desde Alemania. Fabricarlos en Estados Unidos requeriría una inversión de 20 millones de dólares, un riesgo enorme si el estatus de los aranceles no está claro.

¿Los fabricantes de motores “van a gastar esa cantidad de dinero para trasladar la producción de Alemania a Estados Unidos cuando no saben cómo será el panorama dentro de tres años?”, planteó Allen. “No sé quién va a estar en la Casa Blanca y cuál va a ser la postura sobre estos aranceles”.

Joseph Steinberg, economista de la Universidad de Toronto, afirmó que las investigaciones muestran que, en el mejor de los casos, “haría falta una década para que el empleo manufacturero suba por encima de donde estaba antes de que se promulgaran los aranceles”.

Pero Steinberg sostuvo que “la situación actual no se parece en nada al ‘mejor de los casos’”, ya que la política comercial de Estados Unidos es inestable y eso hace a las empresas reacias a expandirse.

Los fabricantes de equipos han sufrido por el alza de los costos del acero

Aproximadamente el 98% de los establecimientos manufactureros de Estados Unidos tiene menos de 200 trabajadores, según datos de la Oficina del Censo, y no cuenta con el tipo de reconocimiento de marca o peso de cabildeo para minimizar el daño de los aranceles que sí tienen grandes actores como Apple, General Motors y Ford.

La Asociación de Fabricantes de Equipos informó en febrero que la participación de Estados Unidos en la manufactura global está muy rezagada frente a la de China. El grupo ha pedido créditos fiscales para compensar el costo de los aranceles y, en particular, solicitó alivio arancelario para materias primas, piezas y componentes que no pueden adquirirse a escala en el mercado interno.

Los aranceles al acero han sido una preocupación especial. Trump los impuso en marzo pasado y los elevó al 50% en junio. No se vieron afectados por la decisión de la Corte Suprema.

Trump ha atribuido a los aranceles el restablecimiento de las ganancias en las acerías estadounidenses. Pero han perjudicado a las empresas que usan ese acero, como Calder Brothers en Carolina del Sur, que fabrica equipos para pavimentar asfalto.

“Los aranceles al acero fueron lo primero que me llamó la atención”, dijo Glen Calder, presidente de la empresa. “Mi precio del acero subió 25% dos semanas antes de que los aranceles entraran en vigor para el acero nacional. El precio de mercado simplemente se disparó. Se ha mantenido elevado”.

Mientras tanto, el superávit comercial de China ha crecido

Parte de la motivación de Trump para expandir la manufactura era ayudar a las empresas estadounidenses a competir contra China, un país que planea visitar esta primavera para conversar con su líder, Xi Jinping.

Pero el desequilibrio comercial manufacturero de Estados Unidos aumentó el año pasado bajo Trump en lugar de reducirse. Mientras tanto, el superávit comercial de China con el mundo subió a un récord de 1,2 billones de dólares.

Esta tendencia deja al descubierto uno de los grandes problemas de la estrategia arancelaria de Trump, señaló Lori Wallach, directora del programa Rethink Trade en American Economic Liberties Project. Observó que en gran medida, el mandatario eludió al Congreso y no abordó lagunas en las reglas de la Organización Mundial del Comercio para los marcos comerciales que negoció con otros países.

En lugar de trabajar con socios para garantizar que hubiera sanciones para fabricantes extranjeros con prácticas laborales abusivas y subsidios injustos, Trump optó por no movilizar a los socios para contrarrestar a China como un grupo unificado. Los fabricantes estadounidenses están en desventaja, argumentó Wallach, porque no existe una coalición de naciones que pueda imponer sanciones por manipulación cambiaria, subsidios y esquemas para evadir aranceles.

“La repulsión general de este gobierno hacia la cooperación internacional significa que están tratando de hacerlo solos”, afirmó Wallach.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP