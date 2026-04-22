americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Angelinos vencen 7-3 a los Azulejos para evitar la barrida y Trout iguala marca de extrabases

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Mike Trout conectó un cuadrangular, Nolan Schanuel añadió un jonrón y pegó un doble de tres carreras, y el dominicano José Soriano trabajó cinco entradas en blanco, mientras los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-3 a los Azulejos de Toronto el miércoles para evitar una barrida en la serie.

Mike Trout (27), de los Angelinos de Los Ángeles, señala después de anotar con un doble de Nolan Schanuel junto con Yoan Moncada (10) y Jo Adell (7) durante la séptima entrada del juego de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el miércoles 22 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Mike Trout (27), de los Angelinos de Los Ángeles, señala después de anotar con un doble de Nolan Schanuel junto con Yoan Moncada (10) y Jo Adell (7) durante la séptima entrada del juego de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el miércoles 22 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El octavo jonrón de Trout en la temporada fue un batazo solitario de 428 pies en la parte baja de la quinta entrada. Ese hit empató al Trout de 34 años con el fallecido Garret Anderson en el récord de la franquicia de los Angelinos con 796 extrabases. Anderson murió la semana pasada de una pancreatitis necrotizante aguda a los 53 años.

Soriano, quien tiene marca de 5-0, permitió tres imparables y ponchó a cinco en cinco entradas antes de salir con ventaja de 3-0. Redujo su efectividad a 0,24, la mejor de las Grandes Ligas. El derecho de 27 años es el primer lanzador de las mayores desde 1900 en permitir no más de una carrera en sus primeras seis aperturas de una temporada, y tiene la efectividad más baja (con un mínimo de 30 entradas lanzadas) en las primeras seis aperturas de un lanzador en una campaña desde 1913, cuando las carreras limpias se hicieron oficiales en ambas ligas.

Pese a su destacada actuación, Soriano no tuvo decisión después de que los Azulejos reaccionaron en la séptima. Un sencillo impulsor de Ernie Clement con dos outs recortó la desventaja a 3-1. Toronto luego aprovechó una base por bolas, un error y un doble impulsor del dominicano Vladimir Guerrero Jr. para empatar el juego 3-3.

Los Angelinos respondieron en la mitad baja. Schanuel, que había conectado un jonrón solitario en la cuarta, pegó un doble de tres carreras hacia el jardín izquierdo que puso a los Angelinos arriba 6-3. Sumaron otra carrera con un sencillo impulsor de Hunter Renfroe.

Brent Suter (1-1) ponchó a dos y lanzó una séptima entrada sin carreras para llevarse la victoria. Tommy Nance (0-2) permitió dos carreras en 1 1/3 entradas y cargó con la derrota.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Díaz-Canel cierra la puerta: No hay negociación con EEUU sobre cambios políticos en Cuba

Díaz-Canel cierra la puerta: "No hay negociación" con EEUU sobre cambios políticos en Cuba

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter