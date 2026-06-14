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Los Angelinos aplastan 8-0 a los Rays y estiran su racha ganadora a 4 juegos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El dominicano José Soriano lanzó cinco entradas, su compatriota Denzer Guzmán impulsó tres carreras y los Angelinos de Los Ángeles ampliaron su racha ganadora a cuatro juegos con una victoria por 8-0 sobre los Rays de Tampa Bay la noche del sábado.

José Siri (28), de los Angelinos de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras mientras Hunter Feduccia, de los Rays de Tampa Bay, y el umpire principal Dave Rackley observan durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 13 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
José Siri (28), de los Angelinos de Los Ángeles, batea un jonrón de dos carreras mientras Hunter Feduccia, de los Rays de Tampa Bay, y el umpire principal Dave Rackley observan durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 13 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

José Siri, también dominicano, conectó un jonrón de dos carreras y Donovan Walton tuvo dos imparables productores de dos carreras para dejar a los Angelinos en posición de lograr apenas su segunda barrida de serie de la temporada el domingo.

Soriano (8-4) permitió tres hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco, después de recibir un lineazo en el pecho y la zona del hombro derecho en la primera entrada. Fue la primera salida sin permitir carreras de Soriano en sus últimas nueve aperturas, luego de haber tenido cinco en sus primeras seis salidas de la campaña.

Griffin Jax (1-5) permitió una carrera sucia en cinco entradas por los Rays y cargó con una derrota de mala suerte tras permitir cinco hits y recetar cinco ponches. Jax siguió sin ganar en nueve aperturas desde que pasó a la rotación.

Cedric Mullins conectó dos de los cinco imparables de Tampa Bay, que no consiguió su primer hit ante Soriano hasta que Mullins pegó un sencillo para abrir la cuarta entrada.

Los Rays llegaron a la serie tras barrer en tres juegos a los Medias Rojas de Boston, pero han perdido partidos consecutivos ante los Angelinos, que estaban empatados con el peor récord de la Liga Americana al inicio de la jornada del sábado.

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