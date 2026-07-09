Los Ángeles usa el Mundial para mostrar mejoras en su transporte y probar planes olímpicos

Un grupo de aficionados desciende de un autobús tras el partido del Mundial entre España y Austria, el jueves 2 de julio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Jaimie Ding) AP

Era la primera vez que Smith se subía al tren subterráneo de Los Ángeles en una década, y la experiencia superó sus expectativas.

“Parece un sistema de transporte que funciona muy bien, lo cual es algo sorprendente dada su reputación”, comentó.

Ésa es la reacción que los funcionarios del tren subterráneo esperaban provocar al aprovechar los ocho partidos del Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles para presentar —o volver a presentar— ante la gente el sistema de transporte público de la región, que a menudo queda en segundo plano en una ciudad tan centrada en el automóvil como ésta.

Es una especie de ensayo temprano para los Juegos Olímpicos de 2028. Sus organizadores los han promocionado como unos Juegos “sin autos”, en los que no habrá estacionamiento para los asistentes en ninguna de las sedes.

Los espectadores tendrán que depender del transporte público y autobuses de rutas temporales para llegar a los eventos.

Casi 50.000 personas realizaron el viaje en las líneas ferroviarias para el partido España-Austria del 2 de julio al que asistieron Smith y su hijo. No hay un tren que llegue directamente al SoFi Stadium en el suburbio angelino de Inglewood, pero el tren subterráneo ha añadido 15 líneas de autobús para llevar a la gente desde las principales estaciones ferroviarias y centros de transporte —la ruta más lejana tarda una hora y 15 minutos—.

La agencia indicó que, sólo para ese partido, 30.000 personas viajaron en esos autobuses.

El tren subterráneo adoptará un enfoque similar para los Juegos Olímpicos porque muchas sedes no se conectan directamente con el sistema. Para el Mundial, la agencia pidió prestados unos 200 autobuses a fin de satisfacer el aumento de la demanda. Las autoridades han señalado que necesitarán pedir prestados 3.000 autobuses para los Juegos Olímpicos.

Temores por la seguridad

Para muchos residentes, el transporte público no está integrado en la vida cotidiana en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada del país, de la misma manera que sí lo está en otros grandes centros urbanos como Nueva York y Chicago.

El tren subterráneo de Los Ángeles calcula que el sistema moviliza aproximadamente a 1 millón de personas al día, aproximadamente lo mismo que Chicago, una ciudad más pequeña. En Nueva York, en cambio, la cifra supera con creces los 3 millones en un día laborable promedio.

Muchos consideran que el sistema ferroviario y de autobuses de Los Ángeles es, en el mejor de los casos, poco fiable y, en el peor, inseguro. Ciertos hechos violentos, como el de una mujer de 67 años que murió tras ser apuñalada en un tren subterráneo en 2024, han alimentado esas percepciones.

A algunos usuarios también les preocupa el consumo de drogas, la limpieza y la presencia de indigentes.

El tren subterráneo puso en marcha su propia fuerza policial en junio, y espera tenerla plenamente desplegada para 2029 a fin de reemplazar al Departamento de Policía de Los Ángeles.

La agencia confía en que contar con sus propios agentes, trabajando junto con equipos de acercamiento a personas sin hogar y de respuesta a crisis, ayudará a que los usuarios se sientan más seguros en sus trenes y autobuses.

Asimismo, el tren subterráneo ha destacado datos que mostraron una disminución de los delitos violentos en los últimos dos años. Hubo una reducción del 13,6% en la delincuencia total en marzo de 2026 en comparación con un año antes.

Martha Banuelos usaba el sistema de transporte de manera esporádica antes, pero por lo general prefería “evitarlo como a la peste”. Recientemente volvió a tomar los trenes para ir al centro desde North Hollywood a fin de asistir a reuniones para ver el Mundial.

“Está mucho más limpio y huele mucho mejor”, opinó.

El Mundial como una oportunidad

El tren subterráneo se ha asociado con la FIFA para organizar zonas de aficionados y reuniones a fin de ver los partidos en puntos clave de transporte, donde miles de seguidores de toda la región bebieron, bailaron con sesiones de DJ y animaron a sus equipos favoritos.

Asimismo, el sistema de transporte ha promocionado “tarjetas tap” de edición limitada para distintos países y ha apostado por las redes sociales para impulsar el transporte público durante los partidos.

El sistema también mejoró sus opciones de pago antes del Mundial para permitir que los usuarios utilicen una tarjeta de crédito, como en otras ciudades que han eliminado las tarjetas tap.

Esos esfuerzos lograron atraer a nuevos usuarios como Yasmin Cortez, de 32 años, quien tomó el tren por primera vez en su vida para asistir al Festival Oficial de Aficionados de la FIFA en el Memorial Coliseum, ver partidos, hacer voluntariado para la FIFA y empaparse del espíritu del Mundial.

Una semana después, volvió a usar el tren para alentar a Uruguay en la Fan Zone de Union Station, desde Cerritos, unas 16 millas (26 kilómetros) al suroeste de Los Ángeles.

“Especialmente con los precios actuales de la gasolina, sí debería estar tomando el Metro”, indicó. “Hay mucho por explorar, y me compré unos zapatos nuevos para caminar”.

Mirando a los Juegos Olímpicos de 2028

Durante los últimos Juegos Olímpicos de Verano, París fue elogiada por lo accesibles que fueron –casi todas las sedes eran alcanzables en Metro, tren de cercanías, tranvía o autobús.

Los Ángeles, conocida desde hace tiempo por sus carreteras congestionadas, trabaja intensamente para ampliar sus propias opciones de transporte a medida que los Juegos se acercan rápidamente.

Los entusiastas del transporte celebraron en junio la esperada ampliación de la línea D, que corre de este a oeste conectando el centro de Los Ángeles con Koreatown y ahora llega más al oeste, donde se encuentran atracciones turísticas populares como el centro comercial The Grove, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y los Pozos de La Brea.

Fue la primera inauguración de un proyecto de expansión de tren pesado en Estados Unidos desde 2020. Se están construyendo cuatro estaciones más para extender la línea hasta el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, que servirá como la Villa de Atletas oficial para los Juegos de 2028.

“Los Ángeles es una ciudad de transporte público”, manifestó Jennifer Vides, directora de experiencia del cliente del Metro. “La gente quiere decir que no lo es. Obviamente tenemos mucha más expansión por hacer y estamos trabajando en ello. Pero la gente realmente quiere transporte público”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP