Un aficionado de los 49ers de San Francisco sostiene un balón conmemorativo del partido de la próxima semana ante los Vikings de Minnesota afuera del Estadio Azteca el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Aunque los Cowboys de Dallas y los Steelers de Pittsburgh han encabezado históricamente la popularidad en México, San Francisco también ha contado con una gran y leal afición, y es la única franquicia de ese grupo de alto perfil que ha jugado partidos de temporada regular aquí. El partido del domingo marca la tercera aparición de los 49ers en la capital mexicana, después de encuentros contra los Cardinals de Arizona en 2005 y 2022.

“Vinieron como el equipo visitante en 2022 y, antes de que el partido siquiera terminara, ya nos estaban diciendo: ‘Queremos volver el próximo año como el equipo local’”, comentó Arturo Olivé, el director general de NFL México. “Hubo una pausa por las remodelaciones del estadio para el Mundial, y esa paciencia valió la pena porque los Niners nunca dejaron de insistir: nos dijeron que querían regresar en cuanto estuviera listo”.

Los 49ers son uno de los 10 equipos de la NFL que cuentan con derechos de marketing en México mediante el Programa de Mercados Globales de la liga, que permite a los clubes fortalecer el reconocimiento de su marca en el extranjero mediante eventos para aficionados y alianzas comerciales.

“Estamos orgullosos de considerar a la Ciudad de México como un hogar lejos de casa”, dijo Stephanie Rogers, directora de marketing de los 49ers. "Para nosotros, el objetivo es seguir construyendo esa relación de largo plazo con los fieles que consideran a México su hogar, al tiempo que acercamos el deporte a una nueva generación”.

Para cultivar esa lealtad, la franquicia organiza programas de fútbol bandera en escuelas primarias y envía con regularidad a su mascota, a sus porristas (cheerleaders) y a exjugadores a México como embajadores.

“Ellos claramente saben la mina de oro que tienen en México si la saben trabajar y francamente la han sabido trabajar y están haciendo muy bien las cosas”, añadió Olivé.

Los exjugadores de los 49ers Dennis Brown y Donald Strickland visitaron la escuela Carlos Benítez Delorme, una secundaria pública en el centro de la Ciudad de México, para animar a los estudiantes a jugar fútbol bandera el martes.

“El equipo quiere mucho a México y ha encontrado maneras de acercarse a los aficionados y generar más patrocinios. Queremos hacer todavía más, y vienen grandes proyectos”, destacó Isaac Alarcón, un lineman ofensivo mexicano del equipo de prácticas de los 49ers.

Auge multigeneracional

La estrategia del equipo está impulsando el crecimiento digital y de base. Según Rogers, los 49ers tienen aproximadamente 700.000 seguidores en sus canales de redes sociales en español y esperan acercarse a 1 millón después del partido del domingo.

“Tenemos muchas estadísticas que muestran que los fieles allá son tan apasionados como cualquiera, y hemos estado presentes en México durante muchos años”, explicó Rogers. “Hemos crecido 1.000% en nuestra base de aficionados en México desde 2022. Es algo bastante especial, y esperamos ver un salto así de nuevo”.

El presidente del club de aficionados local, Germán Robles, ha visto ese auge de primera mano. Cuando fundó el capítulo de la Ciudad de México en 2014, 70 personas asistieron a la reunión inaugural de pretemporada. Esta temporada, casi 1.000 miembros acudieron solo de su club.

Entre ellos está Odette Zúñiga, una estudiante de secundaria de 17 años que nunca ha visto a los 49ers ganar un Super Bowl, pero los anima junto con su padre cada fin de semana.

“Mi afición empezó cuando comencé a venir al club de aficionados con mi papá. Empecé a ver los partidos y nació un amor por los colores del equipo”, contó Zúñiga. “Es emocionante. El año pasado vinieron las porristas y pude conocerlas de cerca, y a veces, cuando vienen exjugadores, también podemos tomarnos fotos con ellos. Todo lo que hacen es realmente genial”.

El club local de Zuñiga colabora directamente con la franquicia en eventos durante todo el año.

Para Nancy Romero, una ingeniera de 43 años y miembro del club, ese acercamiento ha creado una comunidad única.

“Es una buena estrategia lo que hacen para hacer crecer a la afición. Aquí nos reunimos de todas las edades, hay niños, abuelitos y gente de mi edad y se vuelve eso, una familia", dijo Romero.

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FUENTE: AP