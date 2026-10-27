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Los 29 puntos y 10 rebotes de Wembanyama impulsan a Spurs en triunfo 130-103 ante Kings

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 29 puntos y capturó 10 rebotes, y los Spurs de San Antonio vencieron el martes por la noche por 130-103 a los Kings de Sacramento para conseguir su primera victoria en casa de la temporada.

El pívot de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), avanza hacia la canasta ante la defensa del pívot de los Kings de Sacramento, Domantas Sabonis, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el martes 27 de octubre de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate)
El pívot de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), avanza hacia la canasta ante la defensa del pívot de los Kings de Sacramento, Domantas Sabonis, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el martes 27 de octubre de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

Julian Champagnie sumó 26 puntos con 8 de 13 en triples, y San Antonio igualó su marca en 2-2 después de comenzar con decepcionantes derrotas en casa ante Oklahoma City y Houston.

El pívot veterano Domantas Sabonis registró 20 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias para Sacramento, que sigue sin ganar. De’Andre Hunter añadió 24 puntos y Zach LaVine aportó 22.

Los Spurs acertaron 17 de 37 en triples.

Dylan Harper aportó 13 puntos, seis rebotes y seis asistencias para San Antonio.

Los cinco titulares de los Spurs terminaron con cifras de dos dígitos en su mayor producción ofensiva de la temporada.

Wembanyama anotó 15 puntos en el cuarto inicial, incluidos cuatro mates, mientras lanzaba 7 de 10 desde el campo. Vassell acertó 3 de 3 en triples en los primeros cinco minutos y Champagnie encestó 8 de 10 en triples en la primera mitad.

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