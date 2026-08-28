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Londres advierte a Israel contra retirada de centro para alto el fuego y otras noticias de O. Medio

El gobierno del Reino Unido advirtió contra cualquier intento de Israel de retirar a funcionarios británicos del centro de coordinación del alto el fuego en la Franja de Gaza, después de reportes de que Israel estaba considerando expulsar a funcionarios del país y, posiblemente, a otros europeos.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos del viernes en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

Reino Unido reafirma su compromiso con el plan de paz para Gaza

El gobierno de Reino Unido afirmó el jueves que sigue comprometido con la implementación del plan de paz de 20 puntos para Gaza y que cualquier medida para retirar a sus funcionarios “socavaría los esfuerzos conjuntos”.

Los comentarios respondían a una información publicada el jueves por el Financial Times según la cual Israel estaba considerando expulsar del centro a funcionarios británicos y, posiblemente, a otros funcionarios europeos. En declaraciones a The Associated Press, el gobierno británico señaló que sigue comprometido con “desempeñar nuestro papel para la mejora de la situación sobre el terreno”.

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos dijo el jueves que el israelí estaba apartando a dos diplomáticos neerlandeses del centro de coordinación del alto el fuego en Gaza.

Según el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, la decisión respondía a “una serie de medidas antiisraelíes adoptadas por el gobierno neerlandés”, incluyendo la implementación a partir de septiembre de una prohibición de comercial con productos israelíes procedentes de la Cisjordania ocupada y de otras zonas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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