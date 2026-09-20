americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lock conecta 3 TD con Smith-Njigba y Seahawks aplastan 31-7 a Cardinals

Drew Lock lanzó para 235 yardas y tres touchdowns a Jaxon Smith-Njigba en una brillante primera titularidad en sustitución del lesionado Sam Darnold, y los Seahawks de Seattle continuaron su dominio sobre los Cardinals de Arizona con una victoria de 31-7 el domingo.

El mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, Drew Lock, se prepara para lanzar ante los Cardinals de Arizona durante la primera mitad de un partido de la NFL en Glendale, Arizona, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ross D. Franklin)
El mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, Drew Lock, se prepara para lanzar ante los Cardinals de Arizona durante la primera mitad de un partido de la NFL en Glendale, Arizona, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Los campeones defensores del Super Bowl han ganado ahora 10 seguidos ante su rival de la NFC Oeste desde 2022 y cerraron este encuentro al anotar los últimos 24 puntos. Smith-Njigba terminó con nueve recepciones para 155 yardas y un récord personal de tres touchdowns, en una de las mejores actuaciones de su carrera de cuatro años.

Arizona ha perdido ocho partidos consecutivos en casa en una racha que ya dura 360 días. Los Cardinals terminaron con apenas 150 yardas totales.

Lock arrancó bien, aprovechó una cobertura rota de la secundaria de los Cardinals y conectó a un Smith-Njigba completamente solo, en carrera, para un touchdown de 82 yardas en la segunda jugada ofensiva del equipo en el partido, para tomar ventaja de 7-0. Al inicio del tercer cuarto, encontró al vigente Jugador Ofensivo del Año de AP en una ruta cruzada para una anotación de 7 yardas y una ventaja de 14-7.

Ese touchdown de Seattle se gestó gracias a un golpe de fortuna en la patada inicial de la segunda mitad. Rashid Shaheed soltó el balón en el regreso, pero su compañero Chazz Surratt lo recuperó y corrió 35 yardas hasta la yarda 37 de Arizona.

El profundo de Seattle Julian Love interceptó a Jacoby Brissett en la siguiente serie, con una espectacular recepción deslizándose al lograr meter la mano por debajo del balón justo antes de que tocara el suelo. Eso le dio a los Seahawks (2-0) otra vez una gran posición de campo en la yarda 44 de Arizona, que capitalizaron con un gol de campo de 33 yardas de Jason Myers para ponerse arriba 17-7.

El tercer touchdown de Smith-Njigba llegó al inicio del cuarto periodo, cuando Lock lanzó un balón perfectamente colocado para un pase de anotación de 12 yardas y una ventaja de 24-7.

Los Cardinals (1-1) abrieron la temporada con una impresionante victoria de 26-14 como visitantes sobre los Chargers en el debut del entrenador de primer año Mike LaFleur, pero no pudieron repetir ese éxito ante la talentosa defensa de los Seahawks. Brissett lanzó un touchdown de 2 yardas al ala cerrada All-Pro Trey McBride para empatar el juego 7-7 en la primera jugada del segundo cuarto.

___

Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

El precandidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate con Joe Biden organizado por CNN, el jueves 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Gerald Herbert)

Trump expulsa a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca: amenaza con ampliar la prohibición

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter