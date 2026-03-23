Localizan a 229 migrantes en el interior de un camión denunciado por robo al este de México

La mayoría de los migrantes, entre ellos 17 menores de edad, procedían de Centroamérica. "Venían algunos deshidratados”, señaló el funcionario.

Veracruz es una región por la que tradicionalmente pasan muchos extranjeros que quieren llegar irregularmente a Estados Unidos, pero el flujo migratorio a través de México había caído drásticamente desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025 y hace meses que no se daban situaciones como esta.

Un trabajador del depósito de vehículos de Xalapa, la ciudad a la que llegó el camión, explicó a The Associated Press que el trailer había sido detenido unos 45 km al sureste de esa ciudad y que, horas después de su llegada al depósito, fue cuando los empleados comenzaron a escuchar gritos y golpes provenientes del interior.

Al ver que había personas encerradas, llamaron a los servicios de emergencia para que abrieran el vehículo, agregó el trabajador que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones.

Por la tarde, los extranjeros fueron sacados del depósito de vehículos en camiones de la policía estatal pero ese departamento no informó a dónde los llevaban. Generalmente, los migrantes en situación irregular son entregados a la agencia migratoria mexicana.

Muchas veces los trailers eran adaptados expresamente para este fin con partes ocultas en caso de inspección y, en ocasiones, hasta se utilizaron ambulancias falsas para intentar esquivar los controles.

De 2022 a 2024, las autoridades mexicanas multiplicaron la detención de estos vehículos y de los inmigrantes que viajaban en su interior pero desde la llegada al poder por segunda vez de Trump, en enero de 2025, el flujo migratorio hacia el norte casi se paralizó y comenzó a revertirse.

Esta tendencia parece empezar a cambiar ahora, pese a la dura política anti-inmigrante de la administración estadounidense. Este año, albergues del sur del país contaron a la AP que además de recibir a extranjeros no mexicanos deportados por Trump han vuelto a acoger a centroamericanos que se dirigen hacia el norte aunque en cifras muy pequeñas.

FUENTE: AP