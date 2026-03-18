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"Lobo Menor", señalado por crimen en Ecuador, es detenido en México y ahora está en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Alias “Lobo Menor”, quien es requerido por la justicia de Ecuador en la investigación del asesinato en 2023 del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue detenido en México y ahora se encuentra bajo arresto en Colombia, anunciaron el miércoles las autoridades.

ARCHIVO - El candidato presidencial Fernando Villavicencio ondea una bandera ecuatoriana durante un acto de campaña en una escuela, minutos antes de ser asesinado a tiros, en Quito (Ecuador), el 9 de agosto de 2023. (API vía AP, archivo)
ARCHIVO - El candidato presidencial Fernando Villavicencio ondea una bandera ecuatoriana durante un acto de campaña en una escuela, minutos antes de ser asesinado a tiros, en Quito (Ecuador), el 9 de agosto de 2023. (API vía AP, archivo) AP

El ecuatoriano Ángel Esteban Aguilar es uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal Los Lobos y uno de los más buscados por Ecuador mediante una circular roja de Interpol, utilizada para buscar fugitivos en todo el mundo. El presunto delincuente está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio, según México.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, resaltó en X la cooperación policial entre Colombia, Ecuador y México para atrapar al ecuatoriano, que calificó como “un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional”.

“Alias Lobo Menor luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”, aseguró Petro.

Aguilar fue detectado por las autoridades mexicanas desde su entrada al país, según indicó en un reporte el Gabinete de Seguridad de México, por lo que fue seguido en tiempo real. Posteriormente, con información de inteligencia de Colombia, se “obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”, en la capital mexicana.

Luego las autoridades mexicanas desplegaron un operativo que permitió “su detención sin uso de violencia y en estricto apego a los derechos humanos”, agregó el reporte. Aguilar se identificó como ciudadano colombiano bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, detalló México.

Aguilar fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración mexicana para determinar su situación jurídica en el territorio, agregó el Gabinete de Seguridad, sin especificar si procedió a su expulsión.

Sin dar detalles sobre su estatus migratorio, las autoridades colombianas reportaron por su lado que el ecuatoriano arribó el miércoles por vía aérea a Bogotá, donde fue interceptado en el aeropuerto El Dorado por Migración Colombia, y que tenía una identidad falsa como ciudadano colombiano.

La Cancillería y Migración Colombia no respondieron de inmediato a The Associated Press por qué Aguilar no fue enviado desde México hacia Ecuador.

En abril de 2024 México rompió relaciones con Ecuador poco después que las fuerzas militares del país andino irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien tenía un proceso pendiente por corrupción y se asiló en la sede diplomática a finales del 2023.

Según la policía colombiana, Aguilar habría ingresado a México procedente de Medellín, Colombia, utilizando un pasaporte falso con el “propósito de fortalecer redes criminales en la región”.

La fiscalía ecuatoriana presentó en febrero nuevos elementos para vincular a tres investigados en el caso de Villavicencio, entre ellos Aguilar, quienes habrían tenido una participación logística y operativa en el crimen ocurrido el 9 de agosto del 2023, cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político en el norte de la capital.

La policía colombiana indicó que alias “Lobo Menor” tendría además una presunta relación con cárteles mexicanos y con alias “Iván Mordisco”, jefe de una facción disidente de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

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Los periodistas de AP Gonzalo Solano y Fabiola Sánchez contribuyeron a este reporte desde Quito y Ciudad de México, respectivamente.

FUENTE: AP

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