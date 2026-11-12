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Lo último: una multitud saluda a León XIV en la Plaza Mayor de Lima

LIMA (AP) — En su segundo día de visita a Perú, el papa León XIV se reunirá con los obispos en el Palacio Arzobispal de Lima y luego celebrará una homilía junto a purpurados, sacerdotes, religiosas y seminaristas en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Los fieles rezan en la Plaza de Armas mientras aguardan la llegada del papa León XIV a la residencia arzobispal en Lima, Perú, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)
Los fieles rezan en la Plaza de Armas mientras aguardan la llegada del papa León XIV a la residencia arzobispal en Lima, Perú, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

Más tarde tendrá un encuentro con el pueblo sobre los desafíos y esperanzas para Perú en la plaza ubicada frente a la catedral y sobre el fin de la tarde mantendrá una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional.

A continuación los últimos acontecimientos del día:

Multitud saluda a León XIV en la Plaza Mayor de Lima

Miles de peruanos se reunieron en la Plaza Mayor de Lima agitando pañuelos amarillos para darle la bienvenida al pontífice que la recorrió en el papa móvil. “¡Te amo!”, gritaba una mujer desde la reja de seguridad dispuesta por la policía para evitar que saltaran a la calle.

“No sólo para nosotros los chiclayanos sino para el Perú es una bendición, porque en el norte somos bastante católicos, amamos mucho a Dios”, dijo Ángel Esquives, un artesano oriundo de Chiclayo que vive en Lima y salió de su casa a las tres de la mañana para ir al centro histórico a hacer fila para ver lo más cerca posible al papa.

FUENTE: AP

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