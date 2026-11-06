Lo último: multitudes saludan al papa en su primer recorrido por Montevideo

El papa León XIV es recibido por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (derecha), y por dos niños con flores a su llegada al Aeropuerto Internacional General Cesáreo L. Berisso Montevideo-Carrasco en Montevideo, en el primer día de su viaje apostólico de 12 días a Sudamérica, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) AP

Al salir del aeropuerto el papa León XIV fue saludado por multitudes entusiastas que se alineaban en las aceras ondeando banderas de Uruguay y del Vaticano y sosteniendo carteles. Con la ventanilla del vehículo todoterreno abierta, el papa se mostró encantado ante la cálida bienvenida y sonreía y saludaba desde el interior del vehículo negro.

Un grupo de 52 niños y adolescentes saludó al papa a su arribo. Integran el programa Pelota al Medio a la Esperanza, una iniciativa del Ministerio del Interior para prevenir la violencia a través del deporte, la educación y la cultura. Tiene presencia en más de 20 barrios y 36 escuelas de Montevideo y el área metropolitana.

El gobierno uruguayo le obsequió al papa una manta de lana merino tejida a mano, elaborada por artesanos dedicados a preservar las técnicas tradicionales de confección textil. Asimismo, recibió un apero criollo que incluye bozal y freno de caballo elaborados con cuero vacuno, lana cruda y madera, un cojinillo de lana cruda y una cincha de cuero.

También recibió regalos no oficiales realizados en forma artesanal con materiales característicos de Uruguay a cargo de Claudia Romero, una emprendedora de Ciudad de la Costa que recibe apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.

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Recepción oficial

El papa León XIV y su comitiva fueron recibidos en el aeropuerto de Montevideo por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani. También estuvieron presentes para darle la bienvenida el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, y el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Milton Tróccoli.

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Repican las campanas

Las campanas de la Catedral Metropolitana de Montevideo, así como las de parroquias y capillas de todo el país, sonaron durante cinco minutos en el momento en que el avión papal aterrizó.

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Aterriza el avión papal

El avión en el que viajó el pontífice, adornado con las banderas del Vaticano y de Uruguay, aterrizó a las 16:20 hora local (19.20 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Inmediatamente después de desembarcar, el papa posó para una fotografía junto al presidente uruguayo Yamandú Orsi, con quien tiene previsto mantener un encuentro privado esta misma tarde antes de emprender su recorrido por Montevideo.

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Lula da Silva recibe saludo del papa

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva comunicó a través de sus redes sociales que recibió un mensaje del papa mientras sobrevolaba la nación más grande de América Latina en su trayecto hacia Uruguay.

Lula señaló que el papa bendijo a su país y que, a su vez, recibió una invitación del recién reelegido presidente brasileño para realizar una visita al país. Ambos se reunieron por primera vez en el Vaticano en octubre del año pasado.

El papa Francisco, predecesor de quien ocupa actualmente el cargo, eligió a Brasil como destino de su primer viaje internacional en 2013. Aunque Lula no ejercía la presidencia en aquel momento, él y el pontífice argentino mantuvieron una relación amistosa durante años.

FUENTE: AP