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LO ÚLTIMO: México inaugura el Mundial por tercera vez y enfrenta a Sudáfrica en el primer partido

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Mundial 2026, primera en la historia en realizarse en tres países y la más grande en la historia con 48 equipos y 104 partidos, se pone en marcha el jueves.

México, coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, disputa el primer partido ante Sudáfrica.

El encuentro se realiza en el Estadio Azteca, que pasó por una remodelación durante más de dos años, fue rebautizado como Estadio Banorte y se conocerá como Estadio Ciudad de México durante el Mundial.

Aquí lo último antes, durante y después del partido inaugural:

Las dos inauguraciones anteriores en Ciudad de México

Ambas tuvieron como sede el Estadio Azteca y se realizaron el 31 de mayo.

En 1970, México empató 0-0 con la Unión Soviética, tras una ceremonia inaugural que incluyó globos multicolores, un desfile de efectivos militares y la presentación de cada una de las 16 delegaciones participantes (en aquel entonces, sólo 16 equipos disputaban el Mundial).

Dieciséis años después, el Mundial, ampliado a 24 selecciones, volvió a México. Italia, como campeona vigente, disputó el partido inaugural y empató 1-1 con Bulgaria.

Alessandro Altobelli puso adelante a los Azzurri poco antes del intermedio y Nasko Sirakov igualó por los búlgaros a los 85 minutos.

La ceremonia inaugural incluyó escenificaciones prehispánicas, danzas folclóricas mexicanas… y un recordado abucheo al entonces presidente de la nación Miguel de la Madrid. El país atravesaba por penurias económicas y, apenas ocho meses antes de inaugurar el Mundial, un terremoto dejó miles de muertos y severos destrozos en Ciudad de México. —- Luis Ruiz —-

FUENTE: AP

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