LO ÚLTIMO: La Argentina de Messi enfrenta a la España de Yamal por el título del mundo

1. Messi que con un gol en este partido alcanzará al francés Kylian Mbappé como el máximo goleador en la historia de los mundiales, busca conducir a la Albiceleste a la conquista de títulos consecutivos, una hazaña no vista desde que Brasil se coronó en 1958 y 1962 con Pelé.

2. Una coronación de Argentina le permitirá llegar a cuatro títulos, los mismos que Alemania e Italia y uno por debajo de Brasil. España busca su segundo cetro, tras el conseguido en 2010.

3. Choque de estilos: Argentina tiene el mejor ataque del Mundial. España, la mejor defensa. Ambas selecciones llegan invictas a la final.

4. La foto famosa: Unaimagen tomada en 2007 muestra a Messi, como parte de un programa de UNICEF, bañando a un niño, quien no era otro que Lamine Yamal, la figura más promisoria de la España actual. Hoy, ambos chocan por el título.