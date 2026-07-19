americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

LO ÚLTIMO: La Argentina de Messi enfrenta a la España de Yamal por el título del mundo

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La final mundialista llegó al fin. El 39no día de la Copa del Mudo más grande de la historia depara un duelo entre la Argentina de Lionel Messi y la campeona europea España, el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Una parvada de gansos camina en el Pier A Park de Hoboken, Nueva Jersey, mientras el sol asoma detrás de los rascacielos de Nueva York el domigo 19 de julio de 2026, día de la final mundialista entre España y Argentina (AP Foto/Julio Cortez)
Una parvada de gansos camina en el Pier A Park de Hoboken, Nueva Jersey, mientras el sol asoma detrás de los rascacielos de Nueva York el domigo 19 de julio de 2026, día de la final mundialista entre España y Argentina (AP Foto/Julio Cortez) AP
Los aficionados llegan al estadio de East Rutherford, Nueva Jersey, para la final mundialista entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Los aficionados llegan al estadio de East Rutherford, Nueva Jersey, para la final mundialista entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

    1. Messi que con un gol en este partido alcanzará al francés Kylian Mbappé como el máximo goleador en la historia de los mundiales, busca conducir a la Albiceleste a la conquista de títulos consecutivos, una hazaña no vista desde que Brasil se coronó en 1958 y 1962 con Pelé.

    2. Una coronación de Argentina le permitirá llegar a cuatro títulos, los mismos que Alemania e Italia y uno por debajo de Brasil. España busca su segundo cetro, tras el conseguido en 2010.

    3. Choque de estilos: Argentina tiene el mejor ataque del Mundial. España, la mejor defensa. Ambas selecciones llegan invictas a la final.

    4. La foto famosa: Unaimagen tomada en 2007 muestra a Messi, como parte de un programa de UNICEF, bañando a un niño, quien no era otro que Lamine Yamal, la figura más promisoria de la España actual. Hoy, ambos chocan por el título.

Choque de estilos

El mejor ataque. La mejor defensa.

La final mundialista se perfila como un choque de estilos. Argentina, cuyo ataque vertiginoso ha demostrado que puede voltear un partido en un parpadeo, tiene enfrente a una defensa española prácticamente impenetrable.

España anuló el funcionamiento ofensivo de Francia en la semifinal del martes. Argentina remontó a cinco minutos del final para superar a Inglaterra un día después.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Destacados del día

Cubano de MIAMI acusado de robar más de $ 31 mil en productos Apple de un camión de FedEx

Cubano de MIAMI acusado de robar más de $ 31 mil en productos Apple de un camión de FedEx

EEUU reactiva entrenamiento militar en Panamá mientras aumenta la tensión con Cuba y refuerza poderío regional

EEUU reactiva entrenamiento militar en Panamá mientras aumenta la tensión con Cuba y refuerza poderío regional

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano
PRIMERAS IMAGENES

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: Ahora sí está libre

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter