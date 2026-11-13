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Lo último: el papa León XIV regresa a Chiclayo, su otra tierra

CHICLAYO, Perú (AP) — El papa León XIV regresó este viernes a Chiclayo, donde fue misionero, eclesiástico y obispo entre 2015 y 2023 y donde los fieles lo conocen más como “Padre Roberto”.

Los fieles aguardan una misa que oficiará el papa León XIV tras pasar la noche en Pampas de Pimentel, cerca de Chiclayo, Perú, el viernes 13 de noviembre de 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd)
Los fieles aguardan una misa que oficiará el papa León XIV tras pasar la noche en Pampas de Pimentel, cerca de Chiclayo, Perú, el viernes 13 de noviembre de 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Allí dará misa frente a las Pampas de Pimentel y luego hará una visita privada a una capilla. Por la tarde tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas y finalmente tendrá un encuentro con universitarios en la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”.

A continuación los últimos acontecimientos del día:

El padre Roberto regresa a casa

El papa León XIV regresó el viernes a su querida antigua diócesis de Chiclayo, lo que pone de relieve su amor por el pueblo peruano y el orgullo de sus fieles de que su viejo pastor encabece ahora la Iglesia católica.

El avión fletado por la aerolínea LATAM que lo llevó a Chiclayo, en la costa del Pacífico, lleva en el fuselaje el mensaje que ha acompañado a León XIV en su recorrido por Perú: #LeonXIVvuelaaCasa.

Saludo mañanero

Por la mañana antes de partir a Chiclayo el papa dirigió unas palabras a las personas que lo aguardaban en las afueras de la Nunciatura en Lima. “Buenos días, en este hermoso día ahora preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, hoy a Chiclayo", dijo primero en italiano y luego viró al español al darse cuenta. "Queremos continuar con este mismo espíritu de alegría, de agradecimiento al Señor, por tantas bendiciones, por la fe, por la vida, por el respeto de la dignidad humana de cada uno”.

FUENTE: AP

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