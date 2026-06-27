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LO ÚLTIMO: Delcy Rodríguez dice que 14.000 militares y policías patrullan La Guaira

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Las autoridades venezolanas han bloqueado el acceso a La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde familiares y vecinos excavan desde hace tres días entre los escombros de casas y edificios derrumbados en busca de sobrevivientes.

Equipos de rescate colombianos buscan entre los escombros tres días después del terremoto que sacudió La Guaira, Venezuela, la madrugada del sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix)
Equipos de rescate colombianos buscan entre los escombros tres días después del terremoto que sacudió La Guaira, Venezuela, la madrugada del sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Hasta ahora los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 920 muertos, unos 3.300 heridos y más de 51.000 desaparecidos.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Delcy Rodríguez: son “horas vitales”; 14.000 efectivos patrullan La Guaira

En un informe junto a su equipo de trabajo en La Guaira difundido en la madrugada del sábado por la televisión estatal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo que “estas primeras 72 horas son vitales para salvar vidas” por lo que se ha restringido el acceso a ese estado. "Más de 14.000 funcionarios, tanto militares como policiales... están haciendo patrullaje permanente para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores” de rescate.

Agregó que “ya se alcanzó una recuperación del 60%” del servicio eléctrico en el estado.

FUENTE: AP

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