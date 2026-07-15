LO ÚLTIMO: Argentina e Inglaterra chocan por el pasaje restante a la final mundialista

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Lionel Messi y Rodrigo de Paul entrenan con la selección de Argentina el martes 14 de julo de 2026 en Marietta, Georgia (AP Foto/Erik S. Lesser) AP En esta foto tomada con baja velocidad de obturación, el argentino Lionel Messi entrena el martes 14 de julio de 2026 en Marietta, Georgia (AP Foto/Erik S. Lesser) AP Eberechi Eze, de la selección de Inglaterra, llega para disputar la semifinal mundialista ante Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson) AP Lionel Messi, de la selección de Argentina, llega al estadio de Atlanta para disputar la semifinal mundialista ante Inglaterra, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson) AP Un hombre camina frente a un mural callejero que muestra al exfutbolista Diego Maradona y a excombatientes de la Guerra de las Malvinas, el miércoles 15 de julio de 2026 en Buenos Aires (AP Foto/Rodrigo Abd) AP Los fuegos artificiales estallan en Atlanta, en la ceremonia de los himnos nacionales, antes de la semifinal mundialista entre Inglaterra y Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

La Albiceleste es campeona vigente y busca ser la primera selección que revalide su título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962. Inglaterra no se corona ni avanza a una final desde que fue anfitriona en 1966.

El equipo ganador chocará con España, que ya espera en la final luego de imponerse con autoridad y solidez defensiva por 2-0 contra Francia el martes.

Aquí lo último antes, durante y después de la segunda semifinal:

Messi enfrenta por 1ra vez a Inglaterra Messi y Bellingham, separados por una diferencia de edad de 16 años, han sido los baluartes de sus selecciones para instalarse dentro de los cuatro mejores del torneo. Y las miradas durante el partido del miércoles en Atlanta se enfocarán en el capitán argentino de 39 años y el mediapunta inglés de 23.

Más allá del duelo individual, el técnico argentino Lionel Scaloni espera que sus dirigidos se reencuentren con un desempeño futbolístico que les permita solventar mejor el encuentro, tras los episodios angustiosos vividos en la fase de eliminación directa.

Messi saltará a la cancha para jugar contra Inglaterra por primera ocasión en su ilustre carrera. —Eric Núñez—.

FUENTE: AP