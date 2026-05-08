Lo que no sabemos del brote de hantavirus mientras el crucero se acerca a Tenerife

ARCHIVO – Trabajadores sanitarios con equipo de protección evacuan a los pacientes del crucero MV Hondius hacia una ambulancia en Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu, Archivo) AP

Se espera que la embarcación llegue a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, en las primeras horas del domingo.

El hantavirus suele propagarse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición. La Organización Mundial de la Salud afirma que el riesgo para el público en general por el brote es bajo, pero el virus de los Andes, implicado en el brote del crucero, podría ser capaz de transmitirse entre personas en casos poco frecuentes.

Investigadores argentinos sospechan que una pareja neerlandesa pudo haber contraído el virus durante un viaje de observación de aves antes de abordar el crucero en Argentina el 1 de abril. Pero ninguna organización ha confirmado dónde o cómo adquirieron la enfermedad.

El Ministerio de Salud de Argentina ha centrado su atención en Ushuaia, la ciudad más austral del país. Según un comunicado escrito a The Associated Press, las autoridades planean viajar allí en los próximos días. No se dio ninguna explicación por la demora.

Qué ocurrirá con los pasajeros restantes

Las autoridades españolas se preparan para recibir en Tenerife a los pasajeros y tripulantes restantes. Las autoridades indicaron el viernes que, una vez que el barco llegue a esa isla, los pasajeros serán evacuados en pequeñas embarcaciones hacia autobuses, pero solo cuando sus vuelos de repatriación estén listos para trasladarlos.

Estados Unidos ha aceptado enviar un avión a las Islas Canarias para recoger a sus ciudadanos, al igual que lo hará el gobierno británico. Otros países aún no han hecho públicos sus planes y no se sabe cuánto tiempo tendrán que esperar los pasajeros a bordo para sus vuelos.

Virginia Barcones, responsable de los servicios de emergencia de España, dijo el viernes que el país había solicitado aviones equipados médicamente para los pasajeros que presenten síntomas, pero no se sabía si estarían disponibles.

Cuántas personas pudieron haber estado expuestas

Según el operador del crucero, Oceanwide Expeditions, el MV Hondius zarpó de Ushuaia el 1 de abril e hizo dos escalas antes de que se produjera el brote.

Seis pasajeros más embarcaron en la remota isla de Tristan da Cunha. Luego, el barco hizo una escala en la isla de Santa Elena, donde desembarcaron 30 pasajeros, entre ellos, una mujer neerlandesa y el cuerpo de su esposo fallecido. Se desconocen las nacionalidades de dos de esos 30 pasajeros. Según la empresa, se cree que son chilenos que embarcaron en Tristan da Cunha.

Stephen Doughty, ministro británico de territorios de ultramar, dijo el viernes que un residente de Tristan da Cunha fue hospitalizado con síntomas de hantavirus. No se sabe si esta persona era pasajera del barco.

Las cifras iniciales proporcionadas por Oceanwide Expeditions indicaban que el barco salió de Argentina con 114 pasajeros y un número desconocido de tripulantes a bordo. Cifras posteriores aportadas por la empresa señalan que el barco tenía 61 tripulantes de 12 países, pero no se sabe si alguno de los tripulantes cambió durante el viaje.

Oceanwide Expeditions se vio obligada a actualizar el número y las nacionalidades de los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena tras descubrir una discrepancia en sus cifras iniciales. Su cifra es inferior a la estimación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, y se desconoce el motivo de la diferencia.

El paradero de todos los pasajeros

Muchos de los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena viajaron a otros países, incluida la mujer neerlandesa cuyo esposo murió a bordo. Ella voló a Johannesburgo y luego abordó brevemente un avión que se preparaba para volar a Ámsterdam. Fue retirada porque estaba demasiado enferma para viajar y más tarde murió.

Autoridades sudafricanas y neerlandesas tratan de rastrear el paradero de cualquier persona que haya tenido contacto con la mujer fallecida durante sus desplazamientos. Un auxiliar de vuelo, que tuvo contacto con la mujer, dio negativo en la prueba de hantavirus tras reportar síntomas.

Algunos gobiernos, como el de Reino Unido, han confirmado el paradero de sus ciudadanos que dejaron el barco. Según autoridades de salud británicas, dos están en autoaislamiento en casa, cuatro permanecen en Santa Elena y uno “ha sido localizado fuera de Reino Unido”. Sin embargo, las autoridades británicas no saben o no han hecho público con cuántas otras personas han tenido contacto desde entonces.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP