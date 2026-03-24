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Lo que hay que saber sobre los repechajes del Mundial 2026

Las últimas seis plazas para el Mundial 2026 estarán en juego durante la próxima semana en dos torneos de repechaje que completarán el lote de 48 selecciones.

ARCHIVO - El capitán argentino Lionel Messi alza una réplica de la Copa Mundial tras un partido amistoso contra Panamá en Buenos Aires, el 23 de marzo de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello)
ARCHIVO - El capitán argentino Lionel Messi alza una réplica de la Copa Mundial tras un partido amistoso contra Panamá en Buenos Aires, el 23 de marzo de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Dieciséis equipos de Europa competirán por cuatro plazas, mientras que un nuevo torneo intercontinental que se disputará en México determinará las otras dos.

El Mundial más grande de la historia — ampliado con respecto a los 32 equipos de Qatar en 2022 — será coorganizado por tres naciones por primera vez: Estados Unidos, Canadá y México.

Italia, cuatro veces campeona, es el equipo de mayor prestigio en los repechajes europeos. Los Azzurri intentan evitar la ignominia de quedarse fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva.

“Es innegable que hay nerviosismo. Solo alguien sin sangre corriendo por sus venas no lo sentiría”, indicó el técnico Gennaro Gattuso:

Nueva Caledonia, Surinam, Kosovo y Albania buscan clasificarse al Mundial por primera vez.

Repechajes europeos

Habrá más equipos europeos que de cualquier otro continente en el Mundial: 16.

Doce ya aseguraron su lugar y los últimos cuatro avanzarán mediante los repechajes.

Ocho semifinales a partido único serán seguidas por cuatro finales. Los ganadores de las finales aseguran el boleto.

Compiten los 12 segundos de la fase de grupos de las eliminatorias, así como cuatro equipos en función de su desempeño en la Liga de Naciones de la UEFA.

Los equipos mejor ubicados en el ranking serán locales en las semifinales. Los anfitriones de las finales se determinaron por sorteo.

Ruta A: Italia-Irlanda del Norte; Gales-Bosnia y Herzegovina.

Ruta B: Ucrania-Suecia; Polonia-Albania.

Ruta C: Turquía-Rumania; Eslovaquia-Kosovo.

Ruta D: Dinamarca-Macedonia del Norte; República Checa-Irlanda

Repechajes intercontinentales

Hay un formato distinto para los repechajes intercontinentales, denominado como "Torneo Clasificatorio" por la FIFA.

Dos equipos avanzarán de un grupo de seis.

La lista quedó integrada por dos equipos de la CONCACAF (Jamaica y Surinam) y uno de cada una de estas confederaciones: Asia (Irak), África (República Democrática del Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).

Las cuatro naciones peor ubicadas en el ranking juegan en dos semifinales. El ganador avanza a una final contra uno de los dos equipos mejor ubicados. Los ganadores de esos partidos se clasifican al Mundial.

Los equipos mejor ubicados en el ranking fueron República Democrática del Congo e Irak.

Los partidos se disputan en Guadalajara y Monterrey

Ruta 1: Nueva Caledonia-Jamaica (el ganador juega contra República Democrática del Congo)

Ruta 2: Bolivia-Surinam (el ganador juega contra Irak)

¿Cuándo son los repechajes?

Las semifinales se jugarán el jueves y las finales el próximo martes.

¿Quiénes se han clasificado para el Mundial de 2026?

Coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelanda.

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza.

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

En junio y julio. Comienza en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium, que durante el torneo será denominado Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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