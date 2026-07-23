Lo que el aumento en los precios del petróleo podría significar para los consumidores en EEUU

ARCHIVO - Autos cargan combustible en los surtidores de una estación de servicio Gulf Oil en la autopista Massachusetts Turnpike, el domingo 19 de julio de 2026, cerca de Boston. (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo) AP

El precio elevado marcó un giro respecto de los precios más bajos del petróleo que se disfrutaron brevemente cuando las hostilidades entre Estados Unidos e Irán disminuyeron en junio. El crudo Brent, el referente internacional, alcanzó por última vez los 100 dólares por barril en mayo.

Las empresas que producen y venden alimentos frescos, útiles escolares y cualquier cosa que se envíe usando combustible informaron de impactos en los costos por un aumento previo de los precios de la energía después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Es probable que le sigan trasladando a los consumidores parte del incremento de sus gastos.

“Ya que todo depende del petróleo en nuestra economía, para bien o para mal, si sube el costo del petróleo, entonces todo lo demás también sube”, expresó Joe Adamski, director general de la empresa de servicios de compras ProcureAbility.

A continuación presentamos cómo los precios más altos del petróleo podrían ejercer más presión sobre las finanzas de los consumidores de Estados Unidos.

La volatilidad a lo largo del estrecho de Ormuz y la inestabilidad regional más amplia elevaron el precio del crudo, el principal ingrediente de la gasolina, y podrían seguir encareciendo el conducir un vehículo durante la segunda mitad del verano, según el club automovilístico AAA.

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos promedió 4,09 dólares por galón el jueves, 15 centavos más que hace una semana, y los conductores en la mayoría de los estados pagaban 4 dólares o más, de acuerdo con AAA.

“Dado el retraso típico a lo largo de la cadena de suministro de la industria petrolera, los precios en el surtidor se encaminan a seguir subiendo al menos hasta la próxima semana”, señaló Pavel Molchanov, analista de estrategia de inversión del banco de inversión Raymond James.

Molchanov observó que los precios de los futuros del petróleo entregado más adelante este año y el próximo eran más bajos, lo que deja entrever que los precios podrían caer una vez que concluya la acción militar.

En general, los precios más altos de la gasolina no han impedido que los estadounidenses conduzcan sus vehículos. La demanda de gasolina subió 1% hasta 8,9 millones de barriles por día la semana pasada, según la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Los compradores pagan más por una bolsa de comestibles

Los precios de los alimentos suelen subir con el petróleo porque los agricultores usan diésel para alimentar sus equipos, mientras que muchos productos alimenticios se transportan en camiones que requieren combustible.

“El petróleo a 100 dólares no hace que los precios de los alimentos se disparen de inmediato, pero sí ejerce presión al alza en todas las cadenas de suministro de alimentos, especialmente en las categorías que dependen en gran medida del transporte por camión, el almacenamiento en frío y el empaque”, explicó Miguel Gomez, profesor de la Universidad de Cornell que dirige el Programa de Gestión de la Industria Alimentaria de la institución. Los productos frescos y los lácteos podrían sentir un impacto mayor porque requieren refrigeración durante la entrega.

Los bienes importados también son vulnerables a mayores costos de envío, añadió Gomez. “Cosas como el aceite de oliva, que producimos muy poco aquí y que viene mayormente de Europa, van a subir”, pronosticó.

La cadena de supermercados Albertsons redujo el jueves su perspectiva fiscal para 2026, citando presión sobre su negocio principal de comestibles y una contracción del gasto del consumidor.

Cada producto que se mueve tendrá mayores costos incorporados en el precio

Los mayores costos de combustible para barcos, camiones y aerolíneas de carga pueden trasladarse a los consumidores y a las empresas que dependen del transporte. UPS, FedEx y otros servicios de envío introdujeron recargos por combustible y otras tarifas a medida que aumentaban los precios del combustible.

Según un índice de carga de AFS Logistics y TD Cowen publicado el 14 de julio, los precios del transporte de carga completa por camión están en su nivel más alto en cuatro años debido al aumento de los costos del combustible y a las limitaciones de capacidad.

Andy Dyer, director ejecutivo de AFS Logistics, dijo que los precios del diésel en el segundo trimestre fueron aproximadamente 51% más altos que en enero y febrero, mientras que los precios del combustible para aviones subieron 90% respecto de un año antes.

“Más allá del impacto directo de facturas de flete más altas que pagan los transportistas, estos movimientos de precios también tienen efectos indirectos que presionan las tarifas al alza”, observó. “Las empresas de transporte de carga más pequeñas, que operan con márgenes ajustados, podrían dejar sus camiones inactivos y esperar a que los precios del combustible vuelvan a niveles más favorables antes de reanudar sus operaciones”.

Los minoristas notan que los consumidores reducen sus gastos

El minorista de estilo de vida rural Tractor Supply Co. redujo el jueves su previsión de ventas anuales, citando en parte los mayores precios del combustible durante su temporada de ventas de primavera, lo que afectó el gasto de los clientes.

“A menudo nuestros clientes conducen distancias más largas para comprar, con frecuencia en camionetas, muchas de las cuales funcionan con diésel, lo que los hace especialmente sensibles a mayores costos de combustible”, dijo el director ejecutivo Hal Lawton a los analistas.

Lawton comentó que los clientes siguen invirtiendo en sus mascotas, animales, granjas y propiedades, pero que a la hora de comprar lo hacen en forma “más deliberada”. Los consumidores están unificando los gastos de viaje bajo una sola compañía, dándole prioridad a compras basadas en necesidades, y adoptando un enfoque más mesurado en el gasto a discreción.

Los compradores que se preparan para el regreso a clases podrían enfrentar precios más altos

El grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America advirtió en un informe el miércoles que el aumento de los costos de flete y materiales, junto con el incremento de los costos arancelarios, estaba creando grandes retos para la industria del calzado mientras las familias se preparan para las compras de regreso a clases y las empresas planifican para el resto del año.

Matt Priest, director general y presidente del grupo, dijo que algunos de sus miembros han citado aumentos de precios de 25% en materiales derivados del petróleo utilizados en la fabricación de calzado debido al conflicto en Oriente Medio. A la larga, esos costos podrían traducirse en un aumento de aproximadamente 5% en el costo de los productos para calzado terminados vendidos a los consumidores, señaló Priest en el informe.

Priest indicó que las empresas de calzado han estado adelantando inventario y acelerando importaciones antes de que el presidente Donald Trump imponga nuevos aranceles a productos extranjeros, lo que añade presión adicional sobre las tarifas de envío.

“Las tarifas de los contenedores están disparándose ahora mismo”, observó Priest.

Los mayores costos del combustible para aviones provocan que los vuelos sean más caros

Desde que la guerra comenzó, las aerolíneas han respondido al salto en los costos del combustible elevando tarifas y cargos adicionales, y recortando vuelos o rutas que ya no son rentables con precios de combustible más altos. Esas medidas pueden ayudar a proteger los márgenes de ganancia de las aerolíneas, pero también dejan a los viajeros ante precios más altos y menos opciones, particularmente en mercados más pequeños o menos competitivos.

En la señal más reciente de que el conflicto está elevando los costos para la industria de viajes, American Airlines reportó el jueves una fuerte caída en la utilidad neta del segundo trimestre, pese a ingresos récord y una sólida demanda de viajes en primavera.

American indicó que las tarifas más altas ayudaron a compensar casi la mitad de su mayor factura de combustible, pero no lo suficiente como para evitar que redujera su perspectiva para todo el año.

A pesar de los precios más altos, la demanda de combustible para aviones en las últimas cuatro semanas aumentó 9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la EIA.

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Los periodistas de The Associated Press Rio Yamat en Las Vegas, Wyatte Grantham-Philips y Dee-Ann Durbin en Detroit contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP