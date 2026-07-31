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Llegan a base aérea en Bulgaria los primeros aviones de EEUU para Oriente Medio

SOFIA, Bulgaria (AP) — Los dos primeros aviones militares de Estados Unidos destinados a brindar apoyo a las operaciones en Oriente Medio llegaron el viernes a una base aérea en el sureste de Bulgaria, lo que provocó una queja de Irán mientras residentes búlgaros también han estado protestando contra la medida.

La administración Trump ha enfrentado resistencia de algunos aliados europeos por el uso de bases aéreas para respaldar su guerra con Irán.

Los legisladores en Bulgaria —miembro de la OTAN y de la Unión Europea— votaron a principios de julio para permitir el despliegue de hasta ocho aviones cisterna KC-135 de Estados Unidos, así como de 250 efectivos con armas personales y municiones y equipo para el aeródromo, en la Base Aérea de Bezmer.

En virtud de un acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Bulgaria de 2006, la instalación de Bezmer, a unos 260 kilómetros (160 millas) al sureste de la capital, Sofía, es una instalación de uso conjunto. Cualquier nuevo uso de la base requiere aprobación parlamentaria.

El despliegue, solicitado por la embajada estadounidense en Bulgaria, está autorizado hasta el 1 de octubre de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump agradeció al primer ministro búlgaro Rumen Radev en una publicación en Truth Social por permitir el despliegue “a pesar de las amenazas de Irán”.

La ministra de Exteriores de Bulgaria, Velislava Petrova, aseguró el jueves a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, que el despliegue “de ninguna manera significa un cambio en el enfoque de Bulgaria hacia Irán”. Ambos países son importantes socios comerciales.

Petrova considera "totalmente descartado" el uso desde territorio búlgaro de aeronaves para acciones militares directas vinculadas al conflicto en Oriente Medio, según el comunicado del Ministerio de Exteriores búlgaro.

El comunicado no indicó qué dijo Araghchi. Pero la agencia estatal de noticias de Bulgaria, BTA, informó que Araghchi protestó ante Petrova durante una conversación telefónica iniciada por la parte búlgara. El reporte citó una información de la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

Residentes del pueblo de Bezmer y de asentamientos cercanos, incluida la capital regional, Yambol, han realizado protestas pacíficas en los últimos días contra el despliegue de los aviones norteamericanos.

Funcionarios del gobierno visitaron la región para atender los temores de la población, asegurándoles que el despliegue es únicamente para misiones logísticas que implican reabastecimiento en vuelo fuera del espacio aéreo búlgaro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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