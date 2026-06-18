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Liverpool ficha al extremo español Víctor Muñoz, procedente de Osasuna

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Liverpool fichó al español Víctor Muñoz procedente de Osasuna por una cifra reportada de 40 millones de euros (46 millones de dólares) el jueves, y el veloz extremo selló el traspaso mientras estaba en el Mundial.

ARCHIVO - Eduardo Camavinga (derecha), del Real Madrid, cabecea el balón ante Víctor Muñoz, del Osasuna, durante un partido de fútbol de la LaLiga de España entre el Osasuna y el Real Madrid en Pamplona, España, el 21 de febrero de 2026. (Foto AP/Miguel Oses, Archivo)
ARCHIVO - Eduardo Camavinga (derecha), del Real Madrid, cabecea el balón ante Víctor Muñoz, del Osasuna, durante un partido de fútbol de la LaLiga de España entre el Osasuna y el Real Madrid en Pamplona, España, el 21 de febrero de 2026. (Foto AP/Miguel Oses, Archivo) AP

Se trata del primer fichaje de Liverpool desde la llegada de Andoni Iraola como entrenador, en sustitución de Arne Slot, y supone un refuerzo ofensivo necesario tras la salida de la estrella de larga trayectoria Mohamed Salah.

Muñoz pasó por la histórica academia La Masia del Barcelona, la ciudad donde nació, y más tarde se incorporó a las categorías juveniles del Real Madrid.

Dejó Madrid en julio de 2025 para unirse a Osasuna y debutó con España en marzo.

Muñoz, de 22 años, tuvo una irrupción destacada con Osasuna. Impresionó por su velocidad y su capacidad de regate, y se ganó un lugar en una selección de España repleta de talento.

Liverpool informó que Muñoz firmó un “contrato de larga duración” tras completar el reconocimiento médico en la base de España para el Mundial en Tennessee.

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