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Dominik Szoboszlai, del Liverpool, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Everton y el Liverpool en Liverpool, Inglaterra, el domingo 29 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jon Super) AP

La racha de tres victorias consecutivas de Liverpool llegó a su fin por un autogol de Jeremie Frimpong en un empate 1-1 con Everton en un frenético derbi de Merseyside. El gol de Dominik Szoboszlai al quinto minuto puso en ventaja a Liverpool.

Brighton fue derrotado luego 1-0 para encajar una segunda caída consecutiva en la liga tras su sólido inicio de temporada. Harvey Barnes convirtió un penalti en el octavo minuto para el único gol.

El resultado dejó tanto a Brighton, segundo, como a Liverpool, cuarto, a seis puntos de Arsenal, que recibe al Manchester City, tercero, más tarde el domingo.

Bournemouth es el equipo a seguir en este momento. Una victoria 2-1 en la cancha de Fulham, gracias al gol de Justin Kluivert al minuto 62, aseguró el 11mo triunfo consecutivo de Bournemouth en todas las competiciones.

Crystal Palace se mantuvo en el último lugar — a un punto del penúltimo, Manchester United — al perder 3-2 en casa ante Hull, mientras que Tottenham ganó 2-0 en la cancha de Sunderland, que jugó con 10 hombres, gracias a un doblete de James Maddison.

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Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80 ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP