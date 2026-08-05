LIV Golf tiene inversor principal y planifica otra temporada

El capitán Bryson DeChambeau, de Crushers GC (segundo por la derecha), realiza un golpe desde el primer tee durante la segunda ronda del torneo LIV Golf United Kingdom, el viernes 24 de julio de 2026, en Rocester, Inglaterra. (Chris Trotman/LIV Golf vía AP) AP

“Muchos de ellos vinieron porque era una buena oportunidad para ganar algo de dinero, y esta segunda oportunidad es participación accionaria en lugar de efectivo”, dijo O'Neil en una conferencia de prensa en Trump Bedminster, sede del evento LIV Golf Nueva York de esta semana.

O'Neil dio pocos detalles, empezando por la identidad del inversionista y cuánto dinero estaba involucrado. Señaló que el inversionista principal “ha firmado una hoja de términos aprobada por nuestra junta directiva, que sostendrá y financiará a LIV de aquí en adelante”.

O'Neil indicó que LIV está recibiendo “un fuerte interés” de más de una docena de otras partes que serían inversionistas minoritarios mientras la liga intenta sobrevivir.

“No los necesitamos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo”, dijo O'Neil sobre otros inversionistas.

LIV Golf Nueva York es el penúltimo evento individual de una temporada marcada por la agitación, en particular por el impactante anuncio en marzo de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí —el músculo financiero de LIV desde que comenzó— retirará la financiación después de 2026.

Ya se canceló un torneo en Nueva Orleans, y existen serias dudas de que se dispute el evento por equipos que cierra la temporada en Michigan del 27 al 30 de agosto, especialmente después de informes de que el torneo ni siquiera ha empezado a prepararse para ello.

“No hemos tomado ninguna decisión formal definitiva y esperamos hacerlo en las próximas semanas”, señaló O'Neil.

LIV Golf, que se lanzó en 2022, ha gastado más de 5.000 millones de dólares en la liga. Eso incluye algunos de los bonos de nueve cifras para atraer a figuras como Brooks Koepka, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Phil Mickelson.

Los fondos de premios eran de 20 millones de dólares, con 5 millones adicionales para el componente por equipos.

Pero todo empezó a desmoronarse a principios de este año. Koepka fue liberado de su contrato y regresó al PGA Tour, y Patrick Reed optó por no renovar su acuerdo. Encabeza la lista de puntos del circuito europeo y será elegible para volver al PGA Tour el próximo año.

Lucas Herbert, que ha ganado dos veces en LIV Golf este año, dijo el martes que su equipo de representación ha estado en contacto con funcionarios del PGA Tour.

“Si LIV desapareciera y no tuvieras dónde jugar, creo que al final necesitas algún lugar donde jugar como golfista profesional. Así que solo estamos haciendo la debida diligencia”, afirmó Herbert.

O’Neil se reunió con los capitanes de equipo el martes, y DeChambeau encabezó por la tarde una reunión solo de jugadores, aunque ninguno compartió detalles.

O'Neil dijo que esperaba cerrar los términos con el inversionista principal en las próximas semanas, con el objetivo de concretarlo en septiembre. El plan de lo que se está denominando “LIV Golf 2.0” contempla 10 eventos por equipos cada año, cinco de ellos en Estados Unidos y otros cinco en distintas partes del mundo.

También quiere organizar eventos como antesala de los majors y contar con un calendario que permita a sus jugadores competir en otros circuitos. Rahm y Tyrrell Hatton ya juegan en el circuito europeo. El PGA Tour todavía mantiene una prohibición de un año para cualquiera que compita en LIV.

Los 20 millones de dólares en premios —una cifra que ahora iguala el PGA Tour en sus eventos emblemáticos— tendrán que ser sustancialmente menores de aquí en adelante. Incluso con un inversionista principal, persisten las dudas sobre si los nombres más grandes se quedarán.

“Creo que tenemos suficiente apoyo de suficientes jugadores, y contamos con un formato tan interesante y global; creo que nos irá bastante bien para conseguir a las estrellas adecuadas para este deporte”, manifestó O'Neil.

Entre las especulaciones está si LIV se declararía en bancarrota mientras buscaba una nueva estructura.

“Cuando estás en una situación un poco cambiante, donde hay algo de incertidumbre, donde hay algunos desafíos y quizá algunas sorpresas aquí o allá a la vuelta de la esquina, queremos asegurarnos de darnos la mejor oportunidad de hacer lo que sea mejor para que esta organización siga adelante”. Y añadió: “Consideraremos las mejores opciones en ese momento. No es una decisión que tengamos que tomar, y seguiremos haciendo lo que sea mejor”, explicó O'Neil.

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FUENTE: AP