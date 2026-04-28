Lituania dice que frustró complot internacional para matar a dos activistas

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La fiscalía general informó el lunes que 13 sospechosos de Bielorrusia, Georgia, Grecia, Letonia, Moldavia y Rusia participaron en el plan, que incluía la “preparación para asesinar a dos personas con fines terroristas”.

Nueve sospechosos han sido detenidos en Lituania y en el extranjero, y las autoridades lituanas conocen el paradero de los otros cuatro, se indicó.

Presuntamente trabajaron juntos para vigilar las viviendas y los lugares de trabajo de los activistas y compartir consejos sobre cómo conseguir un arma.

Los fiscales identificaron a los activistas como Valdas Bartkevičius y Ruslan Gabbasov.

La investigación comenzó cuando Gabbasov contactó a las autoridades a principios del año pasado, después de descubrir un dispositivo de rastreo que una persona no identificada había dejado en su automóvil. Semanas después, la mayoría de los sospechosos fueron detenidos por una unidad antiterrorista, señalaron las autoridades.

Bartkevičius dijo a The Associated Press que cree que fue blanco del plan por su activismo en apoyo a Ucrania, por haber entrado en partes de la región rusa de Kursk cuando estaba bajo control de las fuerzas ucranianas y por orinar allí sobre un monumento conmemorativo de guerra.

Gabbasov, originario de la región rusa de Bashkortostán, afirma que cree que fue blanco porque pide la independencia de la región. Ha recibido estatus de refugiado político en Lituania y es buscado por las autoridades rusas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP