Lista de sucesores del “El Mencho” se reduce a 3 con captura de Flores Silva, dice gobierno mexicano

Al ofrecer un balance de las acciones que realizaron las fuerzas armadas para detener la víspera a dos figuras clave del CJNG, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que las operaciones representaron una “afectación directa a las capacidades operativas, logísticas y financieras” y un “golpe contundente” al cártel, que ya venía resentido desde hace dos meses luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” .

El Cártel Jalisco, que fue designado en febrero por Estados Unidos como organización terrorista , es considerado el más gran del país con presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa que se estima actúa en 19 estados. Las operaciones del CJNG también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

García Harfuch admitió en conferencia de prensa que las autoridades mexicanas habían identificado al menos cuatro mandos que podrían asumir la dirección de la organización tras la muerte de “El Mencho”, de los cuales Flores Silva era uno ellos.

“El Jardinero” operaba como uno de los mandos regionales del CJNG y era identificado por los analistas como un posible sucesor de “El Mencho” junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR”, también cabecillas de la organización.

El secretario de Seguridad insistió en que tanto la captura de Flores Silva como la del operador financiero del cártel, César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, fue un “operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”, y que solo recibieron información de distintas agencias estadounidenses, pero no dio detalles.

En una primera operación, elementos de la Armada mexicana apresaron la mañana del lunes en una región serrana del estado norteño de Nayarit a Flores Silva, alias “El Jardinero ”, quien, según el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, era considerado el segundo al mando del CJNG.

La captura del capo se dio tras 19 meses de investigaciones de las fuerzas mexicanas que implicaron labores de análisis de 45 ubicaciones, rutas de desplazamiento, zonas de influencia y esquemas de seguridad, explicó Morales

La cuenta regresiva de la operación se inició el pasado sábado cuando la Marina obtuvo información precisa sobre la ubicación de Flores Silva al este de Nayarit, y fue así como unos quinientos elementos, con el apoyo de aeronaves y helicópteros, procedieron a su captura la mañana del 27 de abril cuando se trasladaba en una camioneta y luego lo detuvieron en una tubería de una carretera cuando trataba de huir, relató el secretario de Marina.

Flores Silva, de 45 años, es originario de la localidad occidental de Huetamo, estado de Michoacán, y según datos del Gabinete de Seguridad se desempeñó como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y luego asumió parte de las operaciones del CJNG en los estados de Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas para la producción y trasiego de drogas como metanfetamina y el manejo de laboratorios clandestinos. También se le vincula a actividades de robo de combustible y extorsión.

Desde 2021 Estados Unidos solicitó la extradición de Flores Silva para enjuiciarlo por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, y cuatro años después la DEA —oficina antinarcóticos de Estados Unidos— emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que ayudara a su captura.

Con escasas horas de diferencia, el ejército mexicano activó el lunes un operativo en el municipio metropolitano de Zapopan, estado de Jalisco, para detener en uno de sus tres domicilios a César Alejandro “N”, quien era el principal operador financiero y hombre de confianza de Flores Silva.

Según detalló el secretario de Seguridad, el detenido era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, que se empleaban para la adquisición de armamento, aeronaves, ranchos y propiedades, además de operar mecanismos de ocultamiento de activos mediante familiares, socios y empresas fachada.

FUENTE: AP