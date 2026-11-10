americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lista histórica de Managers del Año de la Liga Americana

Seleccionado por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos:

2026 — Will Venable, Chicago

2025 — Stephen Vogt, Cleveland

2024 — Stephen Vogt, Cleveland

2023 — Brandon Hyde, Baltimore

2022 — Terry Francona, Cleveland

2021 — Kevin Cash, Tampa Bay

2020 — Kevin Cash, Tampa Bay

2019 — Rocco Baldelli, Minnesota

2018 — Bob Melvin, Oakland

2017 — Paul Molitor, Minnesota

2016 — Terry Francona, Cleveland

2015 — Jeff Banister, Texas

2014 — Buck Showalter, Baltimore

2013 — Terry Francona, Cleveland

2012 — Bob Melvin, Oakland

2011 — Joe Maddon, Tampa Bay

2010 — Ron Gardenhire, Minnesota

2009 — Mike Scioscia, Los Ángeles

2008 — Joe Maddon, Tampa Bay

2007 — Eric Wedge, Cleveland

2006 — Jim Leyland, Detroit

2005 — Ozzie Guillén, Chicago

2004 — Buck Showalter, Texas

2003 — Tony Peña, Kansas City

2002 — Mike Scioscia, Anaheim

2001 — Lou Piniella, Seattle

2000 — Jerry Manuel, Chicago

1999 — Jimy Williams, Boston

1998 — Joe Torre, Nueva York

1997 — Davey Johnson, Baltimore

1996 — Johnny Oates, Texas, y Joe Torre, Nueva York

1995 — Lou Piniella, Seattle

1994 — Buck Showalter, Nueva York

1993 — Gene Lamont, Chicago

1992 — Tony La Russa, Oakland

1991 — Tom Kelly, Minnesota

1990 — Jeff Torborg, Chicago

1989 — Frank Robinson, Baltimore

1988 — Tony La Russa, Oakland

1987 — Sparky Anderson, Detroit

1986 — John McNamara, Boston

1985 — Bobby Cox, Toronto

1984 — Sparky Anderson, Detroit

1983 — Tony La Russa, Chicago

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: Tienen que despertar y cambiar de rumbo
ULTIMA HORA

MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: "Tienen que despertar y cambiar de rumbo"

ARCHIVO - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras este habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 24 de marzo de 2026. (Ap Foto/Alex Brandon/Archivo)

PETE HEGSETH ENFRENTA OCHO CARGOS DE IMPEACHMENT: de la guerra con Irán a la captura de Maduro

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter