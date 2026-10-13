Lisandro Martínez arremete contra directiva del Man United tras derrota en la Liga de Campeones

En una entrevista posterior al partido, Martínez puso en duda el reclutamiento del club durante el receso de temporada después de que hubiera asegurado el regreso a la Liga de Campeones esta campaña.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por JAMES ROBSON (AP) — El argentino Lisandro Martínez agravó el problemático inicio de temporada de Manchester United al cuestionar a la cúpula del club tras una derrota el martes de 2-0 ante Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.
En una entrevista posterior al partido, Martínez puso en duda el reclutamiento del club durante el receso de temporada después de que hubiera asegurado el regreso a la Liga de Campeones esta campaña.
“Tengo que controlarme mucho. Pero a veces es un reflejo en el espejo de cómo está nuestro club en este momento”, manifestó Martínez a Amazon Prime. “Hicimos una temporada fantástica el periodo pasado. Y ahora esperamos más desde arriba, desde la dirección, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también incorporan a muchos jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble y mereció ganar hoy”.
“Espero más de nuestro director técnico. Tengo que ser honesto: como jugadores, tenemos que hacer más, pero es importante armar una plantilla fuerte para estar listos para una noche como esta”.
Jason Wilcox es el director deportivo de United y el club gastó alrededor de 213 millones de dólares en jugadores como Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos durante el receso de temporada. Pero ha atravesado un inicio complicado de la campaña.
Con la derrota ante el Madrid, el United extendió a cinco partidos su racha sin ganar en todas las competiciones. Ha ganado solo una vez en la Liga Premier y marcha 13ro en la clasificación.
“La temporada pasada lo hicimos todo, creamos la base para ser un equipo increíble”, comentó Martínez. “Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble aquí; es decepcionante”.
Pablo Barrios anotó en el primer minuto para el Atlético y Ademola Lookman sentenció la victoria en la segunda mitad.
El más reciente tropiezo aumentará la presión sobre el entrenador de United, Michael Carrick.
“Empiezas a cambiar, cambiar, cambiar de entrenador. Pero ¿qué pasa con otras áreas?”, expresó Martínez. “No puedo decir más”.
___
James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson
___
Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter