Lions evalúan opciones en la posición de esquinero tras cortar a Terrion Arnold por cargos graves

Y, de repente, Arnold ya no jugador de la franquicia.

Detroit dejó en libertad a Arnold el lunes, el mismo día en que un juez de Florida fijó su fianza en 1 millón de dólares, mientras enfrenta ocho cargos por delitos graves vinculados a acusaciones de que orquestó el secuestro y la golpiza de tres hombres.

La decisión deja a los Lions con ocho esquineros en el roster, incluidos tres con un total combinado de 164 partidos como titulares en la NFL.

Es probable que D.J. Reed, Rock Ya-Sin y Roger McCreary compitan por un puesto de titular cuando la temporada comience en septiembre.

El equipo confía en que Ennis Rakestraw, seleccionado en la segunda ronda hace dos años, pueda aportar después de perderse la temporada pasada tras una cirugía de hombro y de haber estado limitado a ocho partidos como novato por lesiones en el tendón de la corva y el tobillo.

“Todavía tenemos a Reed”, manifestó el entrenador de los Lions, Dan Campbell, en marzo, meses antes de que el equipo rompiera vínculos con Arnold. “Nos gusta que (Rakestraw) regrese. Sé que ahora mismo no está probado, pero ha tenido una buena pretemporada hasta este punto. Tenemos a Rock (Ya-Sin) y a McCreary.

“Tenemos algunas cosas ahí”.

Algunos esquineros destacados aún están disponibles en la agencia libre, pero Marshon Lattimore, cuatro veces Pro Bowler, y Trevon Diggs, All-Pro de 2021, vienen de al menos tres temporadas acortadas por lesiones.

Kenny Moore II podría encajar después de pedir a los Colts de Indianapolis que lo traspasaran y de quedar en libertad en mayo. Moore, de 30 años, fue titular en siete partidos la temporada pasada y suma 111 titularidades en su carrera con los Colts a lo largo de nueve temporadas, incluida 2021, cuando recibió reconocimiento del Pro Bowl.

Arnold fue la selección 24 global de Detroit en 2024, cuando el draft de la NFL se realizó en la Motor City y la exestrella de Alabama lucía una gran sonrisa y un llamativo traje de seda color salmón. Le quedaban dos años de su contrato de novato de cuatro años.

Arnold tuvo una temporada de novato irregular, al defender 10 pases en 15 duelos como titular sin una intercepción. Interceptó un pase la temporada pasada, mientras estuvo limitado a ocho partidos debido a una conmoción y una lesión en el hombro.

De acuerdo con los fiscales de Florida, un mes después de que terminara la temporada para los Lions, Arnold coordinó que tres hombres fueran golpeados con la culata de una pistola, después de sospechar erróneamente que le habían robado 100.000 dólares en efectivo y artículos de lujo.

Campbell señaló en marzo que los Lions creían que Arnold no estaba involucrado en el presunto delito, con base en la información que tenían en ese momento.

“Siento que vamos a estar bien aquí”, les dijo Campbell a los reporteros. “Voy a confiar en lo que dijo el chico”.

Dos meses después, el valor de Arnold dentro del equipo pareció caer, ya que no estuvo en el campo con la defensa titular durante los entrenamientos de temporada baja mientras trabajaba para recuperarse de la lesión en el hombro.

Antes de que los Lions dejaran en libertad a Arnold, el juez no le exigió usar un monitor en el tobillo porque eso le habría impedido salir al campo para partidos y entrenamientos. Harvey Steinberg, abogado de Arnold, argumentó el lunes ante el tribunal que los fiscales “ni siquiera están cerca” de demostrar que Arnold supiera o dirigiera lo que harían sus asociados.

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FUENTE: AP